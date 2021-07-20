vGalatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme aşamasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Galatasaray bu turu geçerse Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibi ile oynayacak ve bir ilk peşinde koşacak.

Temsilcilerimiz son yıllarda Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarını geçip grup aşamasına kalmakta çok zorlandı. 2009-10 sezonu başında dönemin UEFA başkanı Michel Platini tarafından getirilen Şampiyonlar yolu ve Lig yolu statüsü sonrasında hiçbir Türk takımı elemeleri geçemedi. En son 2008-09 sezonunda Fenerbahçe elemeleri geçip gruplara kalmıştı









12 sezondur elemeleri geçemiyoruz

Geçen sezon Beşiktaş 'ın PAOK karşısında elenmesi ile birlikte temsilcilerimizin eleme turlarını geçip Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hasreti 12 sezona ulaştı. 2009-10 sezonunda değiştirilen katılım şartları sonrası temsilcilerimiz gruplara kalamama serisi devam etmiş oldu.

2008-09 sezonunda Fenerbahçe başardı ama bu kez Galatasaray elendi

En son Fenerbahçe, 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında başarılı olup gruplara kaldı. Fenerbahçe önce 3.Ön Eleme turu aşamasında MTK Bupadeşte'yi ardından Partizan'ı eleyip gruplara kalmış ancak diğer temsilcimiz Galatasaray daha 3.Ön Eleme turu aşamasında Steaua Bükreş'e elenip iki takımla katılma şansını kullanamamıştı

En son 2007-08 sezonunda iki takımla Şampiyonlar Ligi

Temsilcilerimiz 2007-08 sezonunda iki takımla Şampiyonlar Ligi grup aşamasında boy göstermişti. Fenerbahçe, 3. Ön Eleme turu aşamasında Anderlecht karşısında kazanıp gruplara kalmış, Beşiktaş ise önce Sheriff ardından Zurich takımlarına eleyip grup aşamasına gelmişti. Fenerbahçe sözü geçen sezon çeyrek finale kadar gitmişti.

Beşiktaş ve Başakşehir çok yaklaştı

Beşiktaş, 2014-15 sezonunda önce Feyenoord takımını elemiş ardından play-off aşamasında Arsenal ile eşleşmişti. İlk maçta 0-0 berabere kalan Beşiktaş deplasmanda iyi oynamasına rağmen 1-0 kaybedip son anda elenmişti. 2017-18 sezonunda ise Başakşehir önce Club Brugge takımını eleyip ardından Sevilla ile eşleşmişti. İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Başakşehir deplasmanda maçı 2-2'ye getirmiş son anlarda Emre Belözoğlu'nun şutu direkten dönmese gruplara kalma şansı yakalamış ancak mücadele berabere sonuçlanınca elenen taraf olmuştu.













İŞTE TÜRK TAKIMLARI ÖN ELEME TARİHÇESİ





Fatih Terim UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde kayıpsız

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 9. maçını oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Terim yönetiminde çıktığı 8 müsabakanın tümünü kazanmayı başardı. Temsilcilerimizin bu makus talihini değiştirebilecek istatistiklere sahip Fatih Terim grup aşamasına kalmaya çalışacak.

Galatasaray, 1997-1998’de Sion, 1998-1999’da Grasshoppers, 1999-2000’de Rapid Wien ve 2003-2004’te ise CSKA Sofya’yı hem sahasında hem de deplasmanda mağlup ederek Kupa 1’de adını gruplara yazdırdı. Bu müsabakalarda 23 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 5 golüne ise engel olamadı.

1997-1998 Sion 4-1, 4-1

1998-1999 Grasshoppers 2-1, 3-2

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿1999-2000 Rapid Wien 3-0, 1-0

2003-2004 CSKA Sofya 3-0, 3-0





TOLGA KURU / Fanatik.com.tr