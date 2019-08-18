Premier Lig ekiplerinden Everton'ın formasını giyen Yannick Bolasie'nin adı, daha önce pek çok kez Türk takımları için geçmişti. Bir süredir de Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul eden 30 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili Ada basınından gelen son haberse gündeme bomba gibi düştü.

The Sun gazetesi okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Bolaise'nin kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediğini yazarken yıldız isimle Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un da ilgilendiğini duyurdu. Everton ile 2021 yazına dek sözleşmesinin bulunan ancak menajer Marco Silva'nın kadrosunda düşünmediği Demokratik Kongolu futbolcu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Aston Villa, ikinci yarısını ise Anderlecht'te kiralık olarak geçirmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler