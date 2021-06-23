Süper Lig 'de yeni sezona iddialı bir şekilde girmeyi hedefleyen Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor , Everton'ın 1989 doğumlu yıldızı Yannick Bolasie ile her konuda anlaştı. Yıldız futbolcu, 15 Temmuz'da Rize'de olacak.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan Yannick Bolasie, Crystal Palace, Everton, Aston Villa, Anderlecht, Sporting Lizbon, Middlesbrough gibi kulüplerde forma giydi. Ülkesinin milli takımında ise 44 maçta 9 gol attı.

Çaykur Rizespor'da önümüzdeki günlerde yapılacak kongrede Tahir Kıran'ın başkan seçilmesi bekleniyor.

Ömer Necati Albayrak