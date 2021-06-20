Türkiye İsviçre maçının ilk yarısına Yann Sommer damga vurdu. Kaan Ayhan ve Mert Müldür'le gole çok yaklaşan milliler, İsviçre kalecisi Yann Sommer'i geçemedi. Yıldız kaleci, bu performansı sonrası dikkatleri üzerine çekti. Futbolseverler, google üzerinden Yann Sommer ile ilgili bilgi araştırıyor. 2014 yılında Basel'den 9 milyon Euro bedelle Borussia Mönchengladbach'a transfer olan Sommer, Bundesliga'nın en iyi kalecileri arasında gösteriliyor.

Yann Sommer kimdir, hangi takımda oynuyor? Yann Sommer kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

17 Aralık 1988 yılında İsviçre'nin Morges ilinde dünyaya gelen Yann Sommer, futbola Basel altyapısında başladı. 2006 yılında A takım kadrosuna dahil edilen Sommer, 2007-2008 sezonunda Vaduz'a kiralandı ve burada geçirdiği 1.5 sezonda 54 maça çıktı.

2009-2010'u Grasshopper'da kiralık geçiren yıldız eldiven, 33 maçta görev alırken 2010'da Basel'e döndü.

Geçirdiği kiralık dönemlerin ardından Basel'e hazır dönen Sommer, İsviçre ekibinde toplam 170 maça çıktı. 170 gol yiyen, 65 maçta kalesini gole kapatan Sommmer, Temmuz 2014'te Borussia Mönchengladbach'a 9 milyon Euro karşılığında imza attı.

8 sezondur Mönchengladbach forması giyen ve Bundesliga'nın en iyi kalecileri arasında gösterilen Sommer, Alman ekibinde 288 maçta görev aldı.

Profesyonel kariyerinde 587 maça çıkan 37 yaşındaki eldiven, toplam 191 maçta kalesini gole kapattı, kalesinde 703 gol gördü.

2012 yılından beri İsviçre A Milli Takım forması giyen Sommer, 63 maçta görev aldı.

1.83 boyunda olan ve Borussia Mönchengladbach ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan İsviçreli kaleci, 2016 ve 2018'de ülkesinde yılın futbolcusu seçildi.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Sommer, Basel ile 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/2014'te İsviçre lig şampiyonluğu, 2017 ve 2012'de ise İsviçre kupa şampiyonluğu yaşadı.