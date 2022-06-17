Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Yann Karamoh ülkesi Fransa'da saldırıya uğradı. 23 yaşındaki futbolcu 10 Haziran'da bıçaklı saldırıya uğradı.

Lequipe'te yer alan habere göre saldırgan bıçağıyla Karamoh'a zarar vermeye çalışırken 2 kişi araya girdi. Fransız oyuncunun elmacık kemikleri ve çenesi hasar gördü. Kargaşa anının video kaydı ise internete düştü ve viral oldu. Nanterre Ceza Mahkemesi saldırgana 2 yıl hapis cezası verdi.

23 yaşındaki forvet mahkemede saldırgan için, "Beni öldürmeye çalıştı" dedi.

Yann Karamoh bu sezon Karagümrük'te 35 karşılaşmada oynadı. Karamoh 4 golün yanı sıra 3 asist yaptı.

(NTV Spor)