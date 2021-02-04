Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında gerçekleştirilen ATP Challenger seviyesindeki toprak kort turnuvası Club Megasaray Open II’de bugünkü karşılaşmalar tamamlandı. Çiftlerde ilk turda Yankı Erel-Marsel İlhan ikilisi, Sarp Ağabigün-Ergi Kırkın çifti ile karşı karşıya geldi. Yankı Erel-Marsel İlhan çifti, Sarp Ağabigün-Ergi Kırkın ikilisini 6-3, 1-6 ve 10-7’lik setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Yankı Erel-Marsel İlhan çiftinin çeyrek finaldeki rakipleri, 1 numaralı seribaşı Hint Purav Raja-Ramkumar Ramanathan ikilisini 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup eden Brezilyalı Rafael Matos-Felipe Meligeni Rodrigues Alves çifti oldu.

Türk sporcu Tuna Altuna ve Hırvat partneri Duje Ajdukovic ise 2 numaralı seribaşı Harri Heliovaara (Finlandiya)-Zdenek Kolar (Çekya) ikilisine 6-1’lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Teklerde 4 tenisçi çeyrek finalde

Şilili sporcu Alejandro Tabilo, 3 numaralı seribaşı Kolombiyalı Daniel Elahi Galan’ı 2-6, 6-4, 6-4’lük setlerle 2-1 yenerek adını son 8’e yazdırdı. Tabilo, çeyrek finalde Mısırlı sporcu Mohamed Safwat’ı 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenen İtalyan Alessandro Giannessi ile karşılaşacak.

Club Megasaray Open II’nin çeyrek final eşleşmelerinden biri de Etcheverry-Mayer karşılaşması ile Arjantin düellosuna sahne olacak.

Elemelerden gelen Tomas Martin Etcheverry, 4 numaralı seribaşı Brezilyalı Thiago Seyboth Wild’ı 2 saat 57 dakika sonunda 6-2, 3-6, 6-4 ile turnuvanın dışına iterek, çeyrek finale yükseldi. 33 yaşındaki tenisçi Leonardo Mayer ise elemelerden gelen Akira Santillan’ı 7-6 ve 6-2 ile saf dışı bıraktı ve son 8 arasındaki yerini aldı.

Club Megasaray Open II’de yarın teklerde ikinci tur karşılaşmaları devam ederken, çiftlerde ise çeyrek final maçları oynanacak.