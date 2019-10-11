Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, ‘joker’ oyuncuların önemini vurguluyor. Yanal, maçlarda takımın mümkün olduğunca çok yönlü oyunculardan oluşmasını istiyor.

Sezon başı yapılan planlamanın sonucunda ortaya çıkan kadronun tamamına yakını çift yönlü veya daha fazla pozisyonda oynayabiliyor. Ersun Yanal bu sayede bazen oyuncu değişikliği yapmadan maç içinde hamle yapabiliyor. Bazen de sakatlıklar veya cezalılar sebebiyle maçlarda bu oyunculara farklı görevler verilebiliyor.

Teknik ekibin elinde şu isimler çok yönlülüğüyle öne çıkıyor:

ISLA: Orjinal bir sağ bek olsa bile sol bek ve sağ önde de oynayabiliyor. Kariyerinde defansif anlamda orta sahada savunmaya yönelik oynadığı maçlar da mevcut.

JAİLSON: Fenerbahçe’ye orta saha oyuncusu olarak gelmesine rağmen transferdeki gecikme sebebiyle stoper bölgesine geçti.

DİRAR: Kendi bölgesini sağ bek olarak ifade etse de Fenerbahçe’da çoğunlukla sağ önde hücuma yönelik oynadı. Hasan Ali’nin sakatlığı sonrası sol bekte de görev yaptı.

GUSTAVO: Savunmanın önünde 6 numara pozisyonunda oynasa da stoper olarak da forma giyebiliyor.

EMRE: Kruse ve Gustavo’nun arasında forma giyen Emre gerektiğinde 6 numara, gerektiğinde 10 numara olarak oynayabiliyor.

OZAN: Orta sahada 6 ve 8 numarada forma giyen Ozan, sağ bek ve sağ önde yer alabiliyor.

TOLGA: Orta sahada yine Ozan gibi 6 ve 8 numara oynayabiliyor. Tolga ayrıca sol kanatta ve sol bekte de kullanılabiliyor.

KRUSE: Hem forvet arkası hem de ikinci forvet. Bir de sol kanatta oynama özelliği bulunuyor.

(Milliyet)