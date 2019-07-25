Yanal’dan kanatlara özel ilgi

Yanal, oyun planında bu ikilinin rolünün ne kadar önemli olacağını, öğrencilerine anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Sizin performansınız, bizim açımızdan sezonun kaderini belirleyebilir. Açık konuşacağım, şu ana kadarki formunuz yeterli değil. İkinizin de kapasitesi çok yüksek. Daha fazla üretken olmanızı bekliyorum. Her geçen gün daha iyiye gideceğinize inancım tam” ifadelerini kullandı. Ersun Yanal’ın oyun planında Moses’tan kenar çizgiye yakın kalmasını istediği, Rodrigues’e ise aynı Galatasaray’da olduğu gibi sürekli içeri kat edip, ceza sahasına girme talimatı verdiği kaydedildi.