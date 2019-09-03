Eljif Elmas’ın satışından gelen parayı transferde kullanan sarı-lacivertli yönetimin son olarak kasasında 6.5 milyon euroluk bir bonservis bütçesi kalmıştı. Bu parayla hem Kolarov hem de Gustavo’nun alınması mümkün değildi.

Bu nedenle teknik heyetin tercih yapması gerekiyordu. Yanal da Gustavo’nun daha önemli olduğunu ifade edince yönetim bu transfere odaklandı.

Teknik Direktör Ersun Yanal “6 Numara” pozisyonunu çok kritik olduğunu belirtip Gustavo’nun iki yönlü olduğunu ve bu bağlantıyı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca futbolcuyu maç içinde stoper bölgesinde de kullanabileceğini belirtti.

Haziran ayında Beşiktaş da Gustavo ile ilgilenmişti. Ancak Marsilya kulübünün satmaya yanaşmaması ve maliyetler sebebiyle bu transferden vazgeçildi.

Teknik Direktör Ersun Yanal çok daha önce başka bir ismin 6 numara olarak kadroya katılmasına onay verebilirdi. Bu isimlerden biri de Fejsa’ydı. Ancak deneyimli teknik adam burada risk alıp gerekirse Gustavo için son güne kadar beklemeyi tercih etti ve istediği transfere kavuştu. Ayrıca yönetim haftalar öncesinden Yanal’a “Rahat ol Gustavo’yu sana alacağız” sözünü verdi. Transferin bitmesiyle yönetim de bu sözünü yerine getirmiş oldu.

(Milliyet)