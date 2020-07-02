Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı, Tokat’ta başladı

Tokat’ın Turhal ilçesinde beşincisi düzenlenen Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı, başladı. Şenyurt Mercimektepe mevkisinde gerçekleştirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından sporcu kabul edilmeyen yarışlara 20 ilden 75 paraşütçü katıldı.

Turhal Havacılık Kulübü Başkanı ve yarışma organizatörü Mustafa Başdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyonun uluslararası bir yarışma olduğunu söyledi.

Başdemir, "Salgın nedeniyle yurt dışından sporcu kabul etmedik. Yarışmamız 5 Temmuz Pazar günü sona erecek." diye konuştu.

Yarışmaya Ordu’dan katılan Alparslan Çamlıbel de 5 yıldır organizasyona geldiğini ifade etti.

AA