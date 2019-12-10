Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)

Gençler Bölge Takım Yarışmaları'nda Yalova Belediye Gençlik Spor Kulübü A Takımı, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Bolu, Kayseri, Muğla ve Malatya’da gerçekleşen Gençler Bölge Takım yarışmaları sona erdi. Yarışmaya 40 ilden, 69 kulüp ve 135 takım katıldı. Yalova Belediye Gençlik Spor Kulübü A takımı şampiyon olurken, B takımı ise 4. oldu. Yalovalı raketler, kenti Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

“Sporcularımızla ne kadar gurur duysak az” diyen Yalova Belediye Gençlik Spor Kulübü Başkanı Resul Kocaağa yaptığı açıklamada, “8-9 Aralık tarihleri arasında Bolu ilinde düzenlenen Gençler Bölge Şampiyonası’na erkeklerde 36 ilden, 55 kulüp ve 73 takım, kadınlarda ise 30 ilden, 48 kulüp ve 62 takım yarışmaya katıldı. Erkekler kategorisinde Yalova Belediye Gençlik Spor Kulübü A Takımı Şampiyon olurken B takımımız ise 4. olarak Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Yalovalı sporcularımızın gösterdiği üstün performanstan dolayı onlara teşekkür ediyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI