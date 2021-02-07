Hakan Macit, futbolculuk döneminde Pendikspor, Yalovaspor, 1461 Trabzon, Orduspor, Gaziantepspor, Hekimoğlu Trabzonspor gibi takımlarda futbol oynadı. Macit 3 yıl Trabzonspor altyapı takımlarında sonrasında 2’nci Lig ekiplerinden Pazarspor’da teknik direktörlük yaptı. Yalovaspor’dan yapılan paylaşımda, “Murat Akan hocamızın istifası sonrası kulübümüzde geçmiş yıllarda futbol oynamış Hakan Macit ile anlaşma sağlanmıştır. Murat Akan hocamıza emekleri için tekrardan teşekkür eder; Hakan Macit hocamıza kulübümüzde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Recep CAN/YALOVA, (DHA)