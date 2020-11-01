Yalovaspor’da Murat Akan dönemi

Recep CAN/YALOVA,(DHA)

11 yıl aradan sonra yükseldiği Misli.com 3. Lig’de sezona istediği gibi başlamayan Yalovaspor’da yeni teknik direktör Murat Akan oldu.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup’ta mücadele eden Yalovaspor, uzun süren Bölgesel Amatör Lig macerasının ardından 11 yıl sonra profesyonel lige yükseldi. 3'üncü Lig 3'üncü Grup’ta birbirinden güçlü ekiplerle eşleşen Yalovaspor, sezona 6-2’lik Çatalcaspor mağlubiyeti ile başladı. Ligin 2. haftasında deplasmanda Arhavispor ile 2-2 berabere kalan yeşil-kırmızılılar, 3'üncü hafta kendi evinde Çarşambaspor ile golsüz berabere kaldı. Gruptaki dördüncü maçında deplasmanda Somaspor’a 2-1’lik skorla boyun eğen Yalovaspor, 5'nci hafta maçında evinde oynadığı Karşıyakaspor müsabakasından 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak kötü gidişe dur diyemedi.

Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Aytaç Yaka ile yollarını ayıran Yalovaspor yönetimi, ligin 6'ncı haftasındaki Batman Petrolspor maçı öncesinde takımın başına yardımcı antrenör Eren Özen’i getirdi. Ancak Özen de takımın kötü gidişine dur diyemedi ve Yalovaspor, Batman deplasmanından da 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Yeşil-kırmızılı yönetim, takımı toparlayacağına inandığı teknik direktör Murat Akan ile anlaşma sağladı.

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