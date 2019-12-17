Yalovalı sporcu Yücel Ocak zafere ulaştı

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)

Masa tenisinde Yıldız-Genç En İyiler Yarışması'nda, Gençler Erkekler'de şampiyon Yalova Belediye Gençlik Spor Kulübü'nden Yücel Ocak oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 2019-2020 sezonu Yıldız-Genç En İyiler Yarışması 14-15 Aralık tarihleri arasında Kocaeli ili Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapıldı. İki gün süren müsabakalar sonunda Genç Erkekler'de Yalova Belediye Gençlik Spor Kulübü sporcularından Yücel Ocak şampiyon oldu. Ocak’la birlikte Genç Kızlar'da Bursa Büyükşehir’den Ece Haraç, Yıldız Kızlar'da Bu Piliç Spor’dan Feyza Demir ve Yıldız Erkekler'de Çorum Belediye´nden Umut Baha Dursun da ilk sırayı elde ettiler.

SPORCULARIMIZ, GURURUMUZ

Yalova Belediye Gençlik Spor Kulübü Başkanı Resul Kocaağa ise yaptığı açıklamada, “14-15 Aralık tarihlerinde Kocaeli ilinde düzenlenen Türkiye Gençler En iyi 16’lar maçlarında sporcumuz Yücel Ocak tüm maçlarını kazanarak şampiyon olmuştur. Tempolu çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığı şampiyonlukla taçlanınca daha da gururlu ve mutlu oluyoruz. Önce Türkiye’ye sonra Yalova’mıza bu gururu yaşatan Yücel Ocak kardeşimizi ve antrenörlerini tebrik eder, Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman başta olmak üzere bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

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