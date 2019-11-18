Yalısı satışa çıkmıştı! Yeni gelişme...

Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve Ahu Kerimoğlu’nun (Aysal) sahibi olduğu, Ortaköy’de Hotel Les Ottomans olarak faaliyet gösteren Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı, bir bankaya olan borçları nedeniyle icradan satılığa çıkarılmıştı. Yalının satışı gerçekleşti.

Daha önce 440 milyon TL’ye satışa çıkarıldığı iddia edilen otel, 3 Aralık’ta gerçekleşecek bir düğün sonrası kapılarını kapatacak. Otelin üst katında yaşayan Ahu Kerimoğlu’nun bu durumu kabullenemediği ve sürekli gözyaşı döktüğü söyleniyor. (Hürriyet)