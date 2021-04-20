Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, teknik ekip ve oyuncuların koronavirüse yakalanması nedeniyle Avrupa'da namağlup yarı finale çıktığı EHF Kupası'ndan elenip kupadan olan Yalıkavakspor'u ziyaret etti. Bu sezon büyük bir çıkış yakalayarak namağlup şampiyonluğa koştuğu Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 19, EHF Kupası'nda 5, Türkiye Kupası'nda da 3 galibiyet alan Yalıkavaksporlu oyuncularla bir araya gelen Başkan Aras moral aşıladı. Takımda tam da Avrupa'daki yarı final arifesinde yaşanan salgın ilçede büyük üzüntü yaratırken, tedavileri tamamlanan oyuncular antrenmanlara yeniden başladı.

Yalıkavak Türkan Saylan Spor Kompleksi'nde lig ve kupa hazırlıklarını sürdüren Yalıkavakspor'u antrenman sonrası ziyaret eden Belediye Başkanı Aras, geçmiş olsun dileklerini ileterek kalan maçlar için başarılar diledi. Başkan Aras oyunculara yaptığı konuşmada, "Siz gerçekten Bodrum'u gururlandırdınız, ben de hep gururla bahsettim her tarafta. Bodrumspor da çok iyi gidiyor. Futbolda ve hentbolda çok iyiyiz. Umarım bu son 3 maçınızı da kazasız, belasız sakatlık olmadan atlatırsınız, kupayı alırız. Ama en önemlisi sağlık, hepinizi iyi gördüm buna çok sevindim" dedi. (DHA)