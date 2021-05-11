Hentbolda Kadınlar Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Avrupa'da EHF Kupası'nda yoluna aylarca namağlup devam eden Yalıkavakspor, sezonun final bölümünde yıkıldı. Avrupa'da kupa kaldırma yolunda oynadığı 5 maçı da kazanmışken, EHF Kupası'nda Lokomotiva Zagreb'le mart ayında çıkması gereken tarihinin ilk yarı final maçları öncesi takımda yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından hükmen mağlup ilan edilerek elenen Yalıkavak, Süper Lig'de de büyük şok yaşadı.

Takımda mart ayında yaşanan koronavirüs vakaları öncesi oynadığı 19 maçı da kazanıp lider olan Bodrum temsilcisi, bu ay başında ligler yeniden başladıktan sonra üst üste 2 yenilgiyle şampiyonluktan oldu. Ara dönüşü 3 gün içinde 2 Mayıs'ta Konyaaltı Belediyespor'a 28-25, 5 Mayıs'ta Kastamonu Belediyespor'a 28-22 yenilen Yalıkavak, son hafta Anadolu Üniversitesi galibiyetine rağmen şampiyonluğu ikili averajla Kastamonu'ya kaptırdı.

Yalnız 2 yenilgiyle çifte kupadan olan Bodrum ekibi, Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde de yine Kastamonu'ya 28 Nisan'da 31-25 yenilip, 15 Mayıs'taki rövanş öncesi şansını zora soktu. (DHA)