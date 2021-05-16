Süper Lig’de kalmayı başaran sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Koşukavak, sosyal medya hesabından yaptığı teşekkür paylaşımında, tutku ve inançlarıyla beraber çok zor bir süreci geride bıraktıklarını belirterek, "Hep beraber inandık, hep beraber hayal ettik ve başardık. Başkanımız Berna Gözbaşı başta olmak üzere tüm yönetim kurulu, şehrimizin ileri gelenleri ve Kayserispor sevdalılarına göstermiş oldukları sabır ve destekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yıllardır kahrını çeken, gece gündüz çalışan ekip arkadaşlarına ve 20 gün boyunca sürekli konuşan ve koşuşturan, ellerinden gelen her şeyi yapan tüm oyuncularına teşekkür eden Koşukavak, "Son olarak da bizlerin bir dediğini iki etmeyen tüm kulüp çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.