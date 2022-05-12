Son olarak Süper Lig ekibi Kayserispor'u çalıştıran Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Milliyet'e çok özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeyi açıklayan teknik adam, Torrent, Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili önemli sözler sarf etti. İstifasıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Koşukavak yeni sezon öncesi müjdeyi verdi.

İşte o röportaj...

"YENİ SEZONDA BİR TAKIMLA ANLAŞACAĞIM”

"Sezona Kayserispor'la başladım orada birinci hafta talihsiz bir ayrılık oldu. O dönemden sonra bu sezon biraz daha dışarıda kalıp oyunun içinde fikirler üretebilmek için zaman kazandım. O konuya mesai harcadım çünkü çalışırken zaman olmuyor, kendinizi yenileyemiyorsunuz başka meşgaleleriniz oluyor. Bu dönem iyi geçti, birkaç kulüple görüşmem oldu ama ortamın sağlıklı olmamasından dolayı bu süreci böyle geçirmeye karar verdim. İnşallah yeni sezonda bir takımla anlaşacağım. Görüştüğüm kulüpler var."

FENERBAHÇE'DEN GELEN TEKLİF

"Altay'da yetiştim orası benim camiam. Çok uzun zamandır Süper Lig'e çıkamıyorlardı. Benim de Altay'a gelmemle beraber play-off oynama ihtimali ortaya çıktı. 12 hafta boyunca iyi bir seri yakaladık. Sonrasında camia büyükleri ve taraftarlar benim gitmemem yönünde toplantı yaptı ve bu şekilde bir karar aldık. Doğru mu yanlış mı yaptım bilmiyorum. Bugün tekrar düşündüğümde 9 hafta çalışıp sonrasında, benim performansıma göre kalıp kalmayacağıma karar vermelerini beklemek doğru muydu bilemiyorum. Ama o gün hem kulübümün kalmamı istemesi hem de orada sahaya çıkamayacak olmam bana bir handikap doğurdu ve olmadı."

"9 HAFTA FENERBAHÇE'Yİ BEN ÇALIŞTIRACAKTIM"

"İki takım çalıştırmıştım, statü gereği üçüncü takımı çalıştıramıyorsunuz. Fenerbahçe bunu biliyordu ve o tarafta bir problem yoktu. Sezonda 9 haftalık bir dilim kalmıştı o dönem. 9 hafta takımı benim idare edecektim ve gelecek sezon için gidişata göre Fenerbahçe bir karar verecekti."

"TRİBÜNDE OLACAKTIM"

"Ben antrenman planlarını yapacaktım, takımı sahaya çıkartacaktım ancak tribünde olacaktım. Benim için çok sağlıklı değildi. Çünkü bir teknik direktörün soyunma odasında takıma dokunması, iletişimi sağlaması önemli. "

“TAKIMINIZIN İSMİ GALATASARAY İSE KABUL EDİLMEYECEK ŞEYLER VAR”

"Galatasaray'ı yorumlarken bazı şeyleri göz ardı etmemek gerekiyor. Takımı genç oyuncularla donatırsanız yarışamayabilirsiniz bunu camialar kabul etmeli. İstediği kadar kulübün içinde plan, proje yapın bunun taraftar kısmı var. Takımınızın ismi Galatasaray'sa kabul edilmeyecek şeyler var. Bu yatırımlar zaman ister, bence planlama doğruydu Avrupa'da da başarı vardı. Sürekli 30 yaş üstü oyuncu transfer edersek iki senede bir kadronuzu değiştirmeniz gerekiyor. Galatasaray'ın elinde 6-7 sene performans verebilecek oyuncular var bu çok kıymetli."

"TORRENT’E KÖTÜ ANTRENÖR DEMEYE DİLİM VARMIYOR"

"Galatasaray girdaba girdikten sonra hep Torrent konuşuldu. Önemli bir şey söyledi kendisi. Türkiye'nin sabırsız olduğunu ve buradan 3 ayda Avrupa şampiyonları gitti diyerek durumu özetledi. Bu kadar kaoslu bir durumda başarı kolay değil. Kötü antrenör demeye dilim varmıyor. Backroundında ciddi bir Guardiola var. Barcelona 100 yılın takımında oyunu kurgularken bu adam işin içindeydi. Guardiola'yla bu kadar büyük kulüplerde çalışmak kolay değil. Bazen antrenörler sonuç alamayabilir, böyle dönemler olabilir. Torrent'e kötü antrenör demek doğru ifade değil. Barcelona'da pozisyon oyununda Torrent'in ciddi katkısı var. Çok sağlıklı bir takım verilmedi Torrent'e. City-Liverpool maçlarında stratejileri Pep Guardiola ile birlikte hazırlayan kişi, Türkiye'de mi yapamayacak? Bazen oyunculara geçmiyor. Endişe ve kaygı da oyunculara etkiliyor. "

“DEL BOSQUE İÇİN DE YENİKÖY KASABI DEDİLER”

"Bizim böyle bir kültürümüz var. Del Bosque için de Yeniköy kasabı dediler. Löw ve Mancini için de böyle şeyler söylendi. Neden burada olmadığını sormamız lazım. Sürekli kişilerde mi problem var? Daha sağduyulu bakmamız lazım. Olmadı, maç kazanamadı diyebiliriz ama yaftalamak, bu antrenör değil demek yanlış. "

“İSMAİL HOCANIN KALMASINDAN YANAYIM”

"İsmail Kartal'ın sarı-lacivertli kulüpteki çıkışıyla ilgili konuşan teknik adam, "İsmail hoca çok başarılı oldu. Herhalde Fenerbahçe'nin karar vericileri daha garantiye gitmek istiyor. Şartlar değişebilir. İsmail hoca geldiğinde iddiasız bir Fenerbahçe vardı. Baskı ve beklentinin olmaması avantaj. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüplerde oyuncular hedeften koptuktan sonra onları motive edip maç kazanmalarını sağlamak da güç bir şey bu konuda İsmail Kartal başarılı. Hiçbir iddiası kalmayan bir takımı yaptığı dokunuşlarla ayağa kaldırdı. Jesus çok iyi bir antrenör. Ben Türk bir antrenör olarak İsmail hocanın ya da ülkemizden bir antrenörün çalışmasından yanayım ancak bu işte pasaportun önemli olmadığını düşünüyorum. Duygusal olarak bakınca Türk bir antrenörün çalışmasından daha çok memnun olurum. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. "

"GOL BECERİSİ DÜŞÜK BİR OYUNCU BATSHUAYİ"

"Gol becerisi düşük bir oyuncu Batshuayi. Ancak sürekli pozisyona giriyor. Skorer olma konusunda sıkıntıları var. Beşiktaş daha iyilerini alabilir. Sörloth, rakip kaleye yakın yerlerde daha etkili bir oyuncu. Leipzig'de aynısını yapamadı bizim ligimiz Avrupa’ya göre daha kolay burada fark yaratabilirler. Büyük takımlarımızın daha yüksek kalitede yabancı oyuncuya sahip olmalılar diye düşünüyorum. "

“TAKIM BİZDEN UZAKLAŞTI VE İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDIM”

"Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük camialarda teknik direktörlük yapacaksam, Anadolu’da bir takımda çalışıp güçlenerek oraya gelmenin daha doğru olacağını düşünmüştüm ve öyle de oldu. Denizli'ye gittim iyi bir seri yakaladık sonrasında takım antrenmana çıkmadı, kampa gelmedi. İlk gittiğimde Alanyaspor ve Erzurumspor'u yenerek iki galibiyet aldık ama takımın ekonomik problemleri vardı. Takım bizden uzaklaştı ve istifa etmek zorunda kaldım. Sonrasında Kayserispor'a gittim orası da zor bir karardı benim için. Çünkü 20 gün vardı. İki günde bir maç oynanıyordu ve takım düşme potasındaydı. kalan maçlar da çok zordu. Çok şükür ekip arkadaşlarımla beraber konsantre olduk ve takım ligde kaldı. "

"Hem Denizli hem Kayseri gibi düşme potasında olan takımlarda çalıştıktan sonra Kayseri'den birinci haftada ayrılmak beni yaraladı. Daha doğru kararlar almam gerek diye düşündüm ve karar almadan önce daha çok dikkat etmem gerektiğini öğretti."

“ARDA GÜLER’İN ALLAH VERGİSİ BİR YETENEĞİ VAR”

"Arda Güler son yıllarda izlediğim oyun zekası en yüksek oyuncuyu. Arda, oyuna çok akıl getiriyor. Bu yaşta bunları yapmak zor. Allah vergisi bir yeteneği var. Atletik açıdan gelişmesine dikkat etmek gerekiyor. Bizde yetenekli çok oyuncu var ancak atletik açıdan oyuncuları iyi hazırlayamazsak Avrupa'da zorlanıyorlar. Ben Ali Akman'la ve Zeki Çelik'le birlikte çalıştığımda bunu yaşadım. Onları, Avrupa'ya gittiklerinde fiziksel açıdan o seviyelerde oynayabilmeleri için 6 ay rehabilitasyona alıyorlar."

“FENERBAHÇE ARDA'YI ÇOK DOĞRU KULLANIYOR”

"Arda'nın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bazıları Alex'e benzetiyor. Onu izlemiş ve kendisinden belli ki esinlenmiş ama daha ilerleyen zamanlarda bir Kevin De Bruyne profilinde oyuncu olabilir. Set oyunlarında da geniş alanlarda oynayabiliyor. Arda'ya en uygun oyunun İspanya'da oynandığını düşünüyorum ama İngiltere'de de oynayabilir. Oyun zekası ve oyun görüşü yeterli. İsmail Hoca çok doğru zamanda kullanıyor Arda'yı. İtiraz ediliyor ancak genç oyuncuları korumak durumunda kalıyorsunuz. Bundan kasıt oynamamak değil, maçlara göre kullanıp oyuncu özgüven kaybetmesin. Özgüven kaybından sonra geri dönüş çok zor oluyor. Genç oyuncuların formları çok inişli çıkışlıdır. Sabırlı olmak gerekiyor. Hem taktik hem de fiziksel açıdan beslemelisiniz. Fenerbahçe Arda'yı çok doğru kullanıyor. "

“TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNDAN ÇIKARABİLECEĞİMİZ İPUÇLARI VAR”

"Abdullah hocayı ve Trabzonspor'u tebrik ederim 38 yıl sonra gelen çok değerli bir şampiyonluk. Doya doya kutlasınlar. Trabzonspor'un şampiyonluğundan çıkarabileceğimiz ipuçları var. İyi antrenör her yerde iyi antrenör. Abdullah Avcı Başakşehir'i çalıştırırken de şampiyonluğa çok yaklaşmıştı. Beşiktaş'a gittiğinde bazı kesimler "Başakşehir baskı altında olmayan bir takım, Beşiktaş öyle değil bu yüzden olmadı." gibi yorumlar yaptı ancak ben katılmıyorum. İyi antrenör her yerde iyi antrenördür. Bunu Abdullah Avcı şampiyon olarak cevaplamış oldu. "

“SÜREKLİ GÜNLÜK HAREKET EDİYORUZ”

"Antrenöre güvenip onunla birlikte hareket edersiniz oluyor. Beşiktaş'ta da olabilirdi, sabır gösterilmedi. İyi organizasyon, iyi plan ve iyi antrenör size hem sportif başarı sağlar hem de kulübünüze öz sermaye, bir oyun planı, felsefe getirebilir. Trabzonspor bunu başardı. Son maçtan sonra Abdullah Avcı, gelecek sezonun planlarının hazır olduğunu söyledi. Bu çok kıymetli ve Türk futbolunda alışılmamış bir şey. Biz sürekli günlük hareket ediyoruz. Transfer ayının sadece haziran ve temmuz olduğunu sanıyoruz. Bir ayda yapılandığınız zaman işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor ve bu da başarısızlığın en önemli sebeplerinden biri."

"Kayserispor'da 29 Haziran'da takımı topladım, elimde 13-14 tane oyuncu vardı onlarla antrenman yaparken sürekli takım değişti ve Altay maçına giderken takımda 4 tane 29 Haziran'dan beri antrenman yapan oyuncu vardı. Hepsi bir iki hafta önce gelmiş oyunculardı. Böyle olunca başarılı bir takım yaratamıyorsunuz. Zamana ihtiyacınız var. Trabzonspor gibi erkenden plan yaparsanız da hazır oluyorsunuz. Onları tebrik etmek lazım. Taraftarlarını da saha içine çekmeyi başardılar."

“KORUMAKTAN KASIT OYNATMAMAK DEĞİL”

"Salih Uçan'da benzer bir zamanda oynadı. Fiziksel olarak problemleri vardı ve orada kötü maçlar da oynadı. Alanyaspor'da kendini toparlayıp tekrar İstanbul'a geldi. Böyle vakalarla çok karşılaşılıyor. Muhammet Demirci Barcelona'ya gitti, 10 yaşında ana haber bültenlerine çıktı. Muhammet şu anda Erzincan'da oynuyor herhalde. Korumaktan kasıt oynatmamak değil oyuncuyu hazır olduğunda kullanmak. "

“ALLAH SAYILARINI ARTTIRSIN”

"Türkiye'deki futbol iklimi çok değişmeye başladı. Şartlar bizi üretmeye itti. Ülke futbolunun yapılanması gerektiği ve güçlü organizasyonlara ihtiyacımızın olduğu uzun süredir bir gerçek. Şimdi böyle bir ortamda Emirhan, Arda gibi oyuncular çoğalmalı. Hepimiz heyecanlanıyoruz böyle oyuncularla. İnşallah yollara açık olsun, Allah sayılarını arttırsın. Doğan Alemdar, Ali Akman ve Cenk Özkaçar'la da görüşüyoruz beni sık sık arayıp duygulandırıyorlar. Bir oyuncunun kariyerine yön verebilmek çok kıymetli. "

“DİZİLİŞLER ÜZERİNDEN FUTBOLU OLUR OLMAZ DİYE YORUMLAMAK ÇOK SIĞ BİR DÜŞÜNCE”

"İnsan bilmediğinden korkar ve bilmediğine düşman olur. Beşiktaş'ta birçok oyuncu 3'lü savunma dizilişiyle oynamıştır daha önce. Bu dizilişle Avrupa'da oynayan çok hoca var. Valerien İsmael de gelmeden önce 3'lü savunmada oynayabilecek oyuncular gözlemlemiştir. Maçları izleyip 3'lü oynayabilir miyiz, kimi nerede oynatırız diye hesap yapmıştır. Beşiktaş 3'lü oynayamaz düşüncesi çok sığ kalır. Ben çalıştığım takımlarda 3lü de 4lü de oynadım. Savunma yalnızca bundan ibaret değil. Dizilişler üzerinden futbolu olur olmaz diye yorumlamak çok sığ bir düşünce. Bundan bağımsız olarak hocanın felsefesine bakmak lazım. İsmael, topa çok sahip olmak isteyen bir hoca değil. Baskılı, dinamik ve git gelli bir oyun oynuyor. Bu oyunu oynamak zor çünkü ligimizde yaş ortalaması yüksek takımlara sahibiz. Bu git gelli oyunların sürdürülebilir olması için iyi bir antrenman geçmişi ve düşük yaş ortalamasına sahip bir takım olmanız gerekiyor. Biz her oyunu oynayabiliriz yetenekli oyuncularımız var. Antrenörlük anlamında da gelişmeye başladık. 5-10 sene sonra kimse 3'lü 4lü tartışması yapmaz. Sadece diziliş üzerinden oyunu yorumlamak doğru değil."