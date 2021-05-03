Yalçın Koşukavak: Yeni Malatyaspor duygusal hücum etti

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, oyunun yorumunun ilk yarı ve ikinci yarı olarak ifade edilebilir olduğunu kaydederek, "İlk yarı itibariyle tamamen oyunun hakimi Kayserispor'du. Çok alan bulduk, çok rakip kaleye gittik, deplasmanda ilk 45 dakika bu kadar rakibi etkisiz hale getirip kaleye yaklaşıyorsanız skoru çoğaltmamız lazımdı. 1-0 ile içeriye girdik ama ikinci yarı başka bir oyun vardı. Tamamen içgüdüsel, duygusal bir hücum etti Malatyaspor, kontrolsüz, kalabalık. Biz oyunu kontrol edemedik. İlk yarıdaki gibi topu kontrol etseydik, ikinci yarı bu kadar öne gelen bir takım arkada çok adam bırakmıştı ama topu elde etmek, bunlar kolay olmuyor. Ben bugün Kayserispor'da 7'nci günüm. Ve bir oyun planlamak, bir oyun inşa etmek bunlar kolay şeyler değil, zaman ile alakalı şeyler. Tabi skora baktığımız zaman burası bir deplasman ama ligin boyu kısalıyor. Maçı kazanabilirdik, kaybedebilirdik, ikinci yarı kaybedebilirdik, ilk yarı kazanabilirdik. İkinci yarıda Malatyaspor bize fırsat verdi, bu kadar kontrolsüz öne geldiği zaman arkada çok alan bıraktı, sadece topu kontrol edemedik ve alanı kullanamadık. Bunlar zamanla düzelecek şeyler. Biraz önce dediğim gibi; 1 puan aldık, artık iç sahadaki maça bakacağız. İç sahadaki maçı kazanıp ligde rahatlamak istiyoruz. Malatyaspor'a da başarılar dilerim" dedi.