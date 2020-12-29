Sezon başında büyük takımlarla da adı anılan 27 yaşındaki stoper, Denizlispor ile 3 yıllık yeni kontrat imzalamıştı. Denizlispor Yönetimi, geçtiğimiz haftalarda alacaklarını isteyen Oğuz’u kadro dışı bırakırken, Subotic ise ağrıları nedeniyle son 4 maçta forma giyemedi. Koşukavak’ın elinde stoper olarak sadece Mustafa Yumlu ve Fabiano Leismann var.



