Yalçın Koşukavak eski bir futbolcudur. Kaleci pozisyonunda maçlara çıkmıştır. En son Altınordu takımı ile sahaya kaleci olarak çıkmıştı. Daha sonra teknik direktörlük kariyerine geçiş yapmıştır.

Yalçın Koşukavak hakkında özet halinde bilgiler

Yalçın Koşukavak, oldukça küçük yaşlardan beri futbol ile iç içe bir yaşam sürüyor. Küçüklüğünden beri amatör olarak başladığı futbol macerasını teknik direktörlük yaparak sonlandırmıştır. Uzun süre profesyonel olarak maçlara çıktı ve kaleci pozisyonunda oynadı.

Doğduğu gün ve yıl nedir? 14 Ekim 1972

Doğduğu yer (şehir/ülke) neresidir? İzmir / Türkiye

Yaşı kaçtır? 49 yaşında (Yıl: 2021)

Hangi ülkenin vatandaşıdır? Türkiye

Hangi mevkide top oynamaktadır? Kaleci (eskiden)

Oynadığı yan mevki hangisidir? Yok

En son hangi kulüple maçlara çıkmıştı? Altınordu (2005 yılında ayrıldı ve kariyerine son verdi)

Teknik direktör olarak tercih ettiği bir diziliş var mı? 4-2-3-1 dizilişi Ayrıca kendisi hücum oynatmayı yeğleyen bir direktör.

Yalçın Koşukavak nereli?

Eski kaleci ve teknik direktörün memleketi İzmir.

Yalçın Koşukavak kaç yaşında?

Yalçın Koşukavak’ın 2021 yılındaki yaşı 49’dur.

Eski kaleci Koşukavak, kariyerin boyunca bazı takımlar ile çalıştı. Bu takımların herhangi birisinde kiralık olarak oynamışlığı bulunmuyor.

Alt yapı kariyerine bir İzmir takımı olan Altay’da başladı. Memleketinde amatör futbola atılan Koşukavak, profesyonel kariyerine Manisa’da devam etti.

Teknik direktör olarak en son Altay’da görev aldı. Böylelikle Altay takımı ile başlayan futbol yolculuğu yine Altay’da son bulmuş oldu.

Koşukavak’ın Alt Yapı Takımları Hangileriydi?

Altay (1992 – 1993 sezonu)

Yalçın Koşukavak’ın ilk takımı Altay’dır. Burada bir sezon boyunca oynadıktan sonra Manisa takımı olan Yeni Turgutluspor tarafından fark edildi. 1993 yılında da transferi gerçekleşti.

Yalçın Koşukavak’ın Profesyonel Olarak Oynadığı Takımlar Hangileridir?

Yeni Turgutluspor (1993 ve 1997 seneleri arasında)

Kaleci’nin ilk profesyonel takımı Yeni Turgutluspor’du. Burada 55 maça çıktı ve dört sene kaldı.

Batman Petrolspor (1998 ve 1999 yıllarında)

Bu takımla 14 maça çıktı. Bir sezon boyunca kalenin bekçiliğini yaptı.

Şanlıurfaspor (1999 ve 2000 yılları)

Bir sene boyunca bu takımda 5 maça çıktı.

Boluspor (2001 ve 2002 senelerinde)

Koşukavak Boluspor’da 4 maça çıktı.

Yeni Turgutluspor (2002 ve 2003 arasında)

Futbolcu bu takıma ikinci gelişinde 23 maça çıktı. Bir sene burada kaldı.

Altınordu (2003 ve 2005 arası)

Son takımı Altınordu oldu. Aynı zamanda bu takımda hiç kale bekçiliği yapmadı. İki senenin sonunda ayrıldığını duyurdu.

Yalçın Koşukavak hangi takımları çalıştırdı?

Yalçın Koşukavak futbolu bıraktın sonra teknik direktör olarak çalışmaya başladı. Yedi takımda teknik bilgileri ile yol gösterdi. En son 2020 yılında teknik direktörlük yaptı. 30 Temmuz günü teknik direktörlük hayatına da son verdi.

Koşukavak’ın teknik adamlık yaptığı takımlar:

Göztepe’de geçici antrenörlük (2007 – 2008 ) Karacabey Birlikspor (2013) Altay (2015) İstanbulspor (2015 – 2018) Gazişehir (2018) Bursaspor (2019) Altay (2020) 2021 ( Denizlispor )