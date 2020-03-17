Yeni teknik direktör konusunu aceleye getirmeden ince eleyip sık dokumaya çalışan Fenerbahçe Yönetimi, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Mircea Lucescu, Erol Bulut, Mircea Lucescu ve Tayfun Korkut'un isimleri gündemdekini yerlerini korurken, Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak'la ilgili resmi açıklama geldi. Açıklamada, Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanması kapsamında birlikte çalışabilme ihtimali üzerine bazı temasların olduğu vurgulanırken gelinen noktada görüşmenin sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırıldığı bildirildi.

Bir anda Yalçın Koşukavak isminin gündeme gelmesinin ardından Fenerbahçe taraftarı, Yalçın Koşukavak kimdir? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Yalçın Koşukavak kimdir?

1972 yılında İzmir'de dünyaya gelen Yalçın Koşukavak, futbol hayatına Yeni Turgutluspor'da başladı. Sırasıyla Batman Petrolspor, Şanlıurfaspor, Boluspor, Yeni Turgutluspor ve Altınordu'da forma giyen Koşukavak, 33 yaşında aktif futbol hayatına nokta koydu.

2007-2008 sezonunda Göztepe'de kısa süreli çalışan Koşukavak, 2013 yılında Karacabey Birlikspor'da teknik adamlık kariyerine başladı. 2015'te Altay'ın başına geçen Koşukavak, 12 maç İzmir ekibinin başında kaldıktan sonra adını futbol camiasına duyuracağı İstanbulspor'un başına geçti.

Zor günler geçiren İstanbulspor'u ayağa kaldıran Koşukavak, takımı şampiyon yaparak TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e çıkardı. 1. Lig'de takımının sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı teknik adam, 2018 yılında Gaziantep Futbol Kulübü'nün başına geçti.

Gaziantep'te beklentilerin altında kalan Koşukavak, sezon başı Bursaspor'un başına geçti. Bursaspor'da 18 maça çıkan 47 yaşındaki teknik direktör, Ali Tandoğan ile yollarını ayıran Altay'ın başına geçti.



