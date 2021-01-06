Yalçın Koşukavak: Herkese oksijen oluyoruz!

İstemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade eden Koşukavak, “Herkese oksijen oluyoruz. Skordan dolayı üzgünüz. Bugün sahada 12 oyuncuyduk. Yedek kulübesinde sakatlıktan çıkan Dossevi yalnızca 30 dakika oynayabilir. Bir de elimizde Sacko var. Bence bu maç sondu. Dün itibariyle transfer sezonu açıldı. Sayısal ve kalite anlamında yapılması gereken önemli bir iş var” dedi.

“DENİZLİSPOR’UN TRANSFERE İHTİYACI VAR”

Takıma acil olarak transferler yapılması gerektiğini vurgulayan Koşukavak, “Kayserispor ligin en derin savunma yapan takımı. Topun arkasında derin savunma yapınca, onların yarı alanında gözüksek de çok etkili olduğumuzu söyleyemem. Mesanovic ile değerlendiremediğimiz 3 tane pozisyonumuz var. Onlardan birisi gol olsaydı, maç berabere bitebilirdi. Öncelikle yapılması gereken ve tartışmaya açık olmayan şeyler var. Denizlispor’un transfere ihtiyacı var. Bunu sağlayamazsak, böyle durumlarla çok karşılaşırız. Çünkü deplasmanda kazandığınız puanı iç sahada kaybettiğiniz zaman oyalamadan başka bir anlam ifade etmiyor. Deplasmanda puan alıyoruz, evimizde kaybediyoruz. Acil olan planları devreye sokmazsak böyle şeyler yaşanır. Bu konuda çok alim olmaya gerek yok” diye konuştu.