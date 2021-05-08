Yalçın Koşukavak: Henrique o golü atmış olsaydı...

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

YALÇIN KOŞUKAVAK: HENRIQUE O GOLÜ ATMIŞ OLSAYDI TAKIMIN LİGDE KALDIĞINI KONUŞUYOR OLACAKTIK

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirterek, "Bütün kurgumuzu bu yönde yapmıştık. İlk yarı itibarıyla kaleye yaklaşma konusunda fazla pozisyonumuz yoktu. Rakip takıma da pozisyon vermedik. İkinci yarıda pozisyonlara girdik. Son dakikada Henrique o golü atmış olsaydı şimdi belki takımın ligde kaldığını konuşuyor olacaktık. Oyuncularımız maçı kazanmayı bugün çok istediler. Kazanmak için çok özveride bulundular. Ancak futbol böyle bir oyun. Bunda da vardır bir hayır. Takımımızın ligde kalması için bütün fedakarlığı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



