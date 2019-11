Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, yeşil beyazlı camiaya önemli mesajlar verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, ilk olarak A Milli Takım’ı kutlarken, şunları kaydetti:

"Herkese merhaba. Öncelikle, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmayı garantileyen Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı, Şenol Güneş hocayı yürekten kutluyorum. Bursaspor olarak milli takım arasını iyi değerlendiriyor ve Keçiörengücü maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyoruz. Sosyal medyadaki mesajlarınızı okuyorum, gerçekten çok yapıcı eleştiriler var. Dikkate alıyorum. Hakkaniyetli eleştirilere saygımız sonsuz. Bazen kurguladığınız plan, çeşitli sebeplerden ötürü sahaya yansımayabilir. Hataları en aza indirgeyip, hedefe doğru koşmaya devam edeceğiz."

Taraftara seslenen Koşukavak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her kulübün sahibi taraftardır ve takım olarak, 1963’ten beri her koşulda cefayı çeken Bursaspor taraftarına karşı sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Bursaspor’un olması gereken yer sadece Süper Lig değil, Şampiyonlar Ligi’dir. Her türlü zorluğa rağmen bu büyük camiayı, ait olduğu yere taşıyacağız. Eğer birlikte olursak, sabırlı davranırsak, tek taraflı değil çok taraflı düşünürsek daha çabuk başarır ve misafir olduğumuz yeri daha kolay terk edebiliriz. Keçiörengücü maçında da başta ‘Teksas’ olmak üzere tüm tribün gruplarımızı, tüm taraftarlarımızı stadyuma davet ediyorum. Unutmayın; siz varsanız, sahada 12 kişiyiz."