TFF 1. Lig’in 23. haftasında Altay sahasında Adanaspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, galibiyet için çok mutlu olduğunu ifade etti ve şu ifadeleri kullandı:

“Her antrenör oynadığı ilk maçı kazanmak ister. Ben bu camianın çocuğuyum o yüzden iyi başlamam gerekiyordu. Oyuncularıma sahaya koydukları karakterden, üst düzey istek ve coşkudan dolayı teşekkür ederim. Adanaspor takımının ligdeki bulunduğu konum itibari ile tek yönlü bir oyun oynayacaklarını düşünüyordum. Tamamen alanda bekleyip hızlı hücumlarla kendi lehlerine çevirme gibi düşünceleri olacağı çok normaldi. Erken bir golle biraz rahatladık, sonra ikinci golü bulduktan sonra tamamen oyunu kontrol ettik. 2 günde takımda gelip antrenman yaptırmak ve konsantre olmak kolay bir şey değil. Daha bitmedi 4 gün sonra bir maç daha, ondan 4 gün sonra bir maç daha ve 20 günde 6 maç oynayacağız, zor bir periyot. İnşallah oyuncularımın özverisiyle ve tüm kulüp çalışanlarıyla beraber sonuna kadar bu iş için mücadele edeceğiz. 20 günde 6 maç oynamak kolay değil, fiziksel açıdan ve kadro açısından kolay bir periyot olmayacak. İnşallah sezon sonunda o mutluluğu yaşayacağız, Büyük Altay’a o yakışır”