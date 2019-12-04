Yalçın Koşukavak: Bizim için lig daha önemli

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında BB Erzurumspor'a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, TFF 1. Lig’in kendileri için daha önemli olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Koşukavak, şunları ifade etti:

"Ziraat Türkiye Kupası önemli ama bizim için lig daha önemli. Erzurumspor, şampiyonluk hedefiyle kurulmuş, çok ciddi bir kadroya sahip. Geçen seneden kalan oyuncuları var. İlk yarı itibarıyla çok farklı bir skorla bitirebilirdik ve daha avantajlı olabilirdik. Erzurumspor, ikinci yarı yaptığı oyuncu değişiklikleriyle, oyuna daha çok hükmeden deneyimli oyuncularını alınca oyun onlara biraz daha döndü."