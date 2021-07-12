Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Anlaşmanın ortaya çıkmasının ardından eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan flaş bir tweet geldi. 39 yaşındaki futbol adamı mesajında, "Bana yaptığınızı Mehmet Topal’a yapmayın. Lütfen! Benim hakkım sonuna kadar helal olsun. Kırgınlığım ne camiaya ne taraftarlara. Sadece bazı kişilere kırgınım." ifadelerini kullandı.









Neler yaşanmıştı?

Kariyerinde birçok kulüpte forma giyen Yalçın Ayhan, Beşiktaş'a transferi ile ilgili zaman içinde çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bir röportajında o dönemi aktaranb Ayhan, "Biz anlaştık, ben kampa gittim. Ertesi gün bana, İstanbul'a dönmem gerektiği söylendi. Şaşırdım. İstanbul'a dönerken de. Bizler futbolcuyuz ama insanız. İnsan kendine yapılmasını istemediği bir şeyi; ne olursa olsun karşı tarafa yapmaması lazım. Benim kişilere kırgınlığım olur, camialara olmaz. Kişiler her zaman gelip geçicidir. Camialar, kulüpler kalıcıdır. Benim o andaki kırgınlığım kişileriydi ve bitti. Beşiktaş'ta altyapıda oynama sebebiyle, A takım düzeyinde de Beşiktaş'a hizmet etmek için belirli fedakarlıklar yaptım." ifadelerini kullanmıştı.

13 Temmuz 2014 tarihinde, Yalçın Ayhan ile Beşiktaş 2 yıllık sözleşme sağlandı ve Beşiktaş tarafından 2014-2015 sezon öncesi İngiltere kampına katıldı.1 gün sonra Beşiktaş, anlaşmaya vardığı ve İngiltere kampına götürdüğü savunma oyuncusu Yalçın Ayhan'ın transferinden vazgeçti ve Yalçın, Türkiye'ye döndü. Bu transferde taraftarlar, Yalçın Ayhan'a bir dönem Galatasaray forması giydiği için tepki göstermişti.







