Yalçın Ayhan: Karagümrük sevdalılarına bunu armağan ediyorum

TFF 1’inci Lig Play-Off final müsabakasında penaltılar sonucu Adana Demirspor’u 7-6 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük’te karşılaşma sonrası tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir müsabaka olduğuna dikkat çeken Ayhan, “Her iki takıma da döndü maç. Oyun içinde büyük uğraşlar sonucu Karagümrük Spor Kulübü çıktı. Gerçekten 36 yıl sonra bizlere vesile olması ayrı bir mutluluk sağladı. Bize inanan Karagümrük sevdalılarına bunu armağan ediyorum. Ben ikinci yarı bu takıma geldim; Ömer hoca gittikten sonra da bize güvenen bir başkanımız, yönetim kurulumuz, Şenol hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi motive etti. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, güzel bir mutluluk yaşadık. Ben de uzun süre sonra tekrar Süper Lig’e çıkmanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

Taraftarlarına mesaj gönderen Yalçın Ayhan, “Bizim her maçımıza kendi evlerinden, semtlerinden destek oldular, dualarını esirgemediler. Herkese selam olsun, hepsine çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar” ifadelerini kullandı.

“YARI YOLDA BIRAKILDIK AMA SÜPER LİG’E ÇIKMASINI BİLDİK

Kendileri için bu sezonun zor geçtiğini belirten 38 yaşındaki savunmacı, “Çok zorluklarla karşılaştık, yarı yolda bırakıldık ve bize güvenen bu ekip Süper Lig’e çıkmasını bildi. Adana ile ilgili ise onlar da kupayı istiyorlardı, bize nasip oldu. İnşallah gelecek sezon da onlar çıkarlar. Bu sene siz de biliyorsunuz ligden düşme de kalktı ve ayrı bir heyecan katacak. 6 İstanbul takımının da birbirinden mücadeleci maçları bizleri bekliyor diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.