Turkish Airlines EuroLeague'in 21. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 82-77 mağlup oldu. Ergin Ataman'ın oyun dışı kaldığı maç sonrası Anadolu Efes'in yardımcı antrenörü Yakup Sekizkök, açıklamalarda bulundu.

İlk maça göre daha iyi performans sergilemelerine rağmen uygun şutları değerlendiremediklerini ifade eden Sekizkök, "Barcelona ile evinizde ya da deplasmanda oynamak her zaman zordur. Buraya kazanmaya gelmiştik. Planımız onların güçlü uzunlarını durdurmak ve hücumda da uygun şutlar bulmaktı. İlk maçta bunu başaramamıştık. Bu kez başardığımıza inanıyorum ama ne yazık ki bulduğumuz atışları sayıya çeviremedik. Son ana kadar mücadele ettik ve sertlikte geri adım atmadık. Ribauntlarda ilk maça göre daha iyi iş çıkarttık. İki pozisyonda hücum süreleri dolarken kritik hatalar yaptık ve iki üç sayılık basket yedik, Jokubaitis’in son turnikesi de kritik bir sayıydı. Maç öncesinde bu tür hücumlarını konuşmuştuk. Barcelona’yı tebrik ediyorum. Son Final Four’un finalistleri olarak iyi bir maç oynadık. Barcelona ile playoff’ta ya da Final Four’da bir sonraki karşılaşmamızda, onları yenmek için sahaya çıkacağız" dedi.