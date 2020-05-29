2. Lig ekibi Sancaktepe’de sportif direktörlük yapan ve yıllardır alt ligler ve altyaş kategorilerinde birçok oyuncunun Türk Futbolu’na kazandırılmasında başrol oynayan Yakup Ateş, Fenerbahçe’nin geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı İsmail Yüksek’i değerlendirdi. İsmail’i sezon başında kulübüne transfer etmek isteyen, ancak maliyeti nedeniyle geri adım atmak zorunda kalan Ateş, Sarı- Lacivertliler’in transfer sürecinde ise referans olan isimlerden. Ateş, genç oyuncudan da son derece ümitli:

‘Taraftar sahip çıkarsa...’

“İsmail Yüksek 2 senelik profesyonel kariyeri olan 1999 doğumlu bir oyuncu. Oyunu çift yönlü oynayabilen, kolay adam eksilten, dripling özelliği olan ve devamlı hücumu düşünen bir oyuncu. Uzun boyuna rağmen çabuk, kreatif bir oyuncu. Öne oynamayı çok seviyor, aldığı topları doğrudan 3. bölgeye taşıyor. Oyun zekası yüksek, şut atmayı seven, skora da direkt etki eden bir oyuncu. Ben İsmail’i Mert Hakan Yandaş ve Hakan Arslan’a benzetiyorum. Ayrıca çok iyi Fenerbahçe’li. Eğer taraftar sahip çıkarsa İsmail de geçiş dönemini iyi geçirebilirse Tuncay Şanlı’nın yarattığı etkiyi yapabilir. Bu transfer ayrıca oyuncunun geçmişini değil geleceğini almak adına da ayrıca akademi ligleri ve alt liglerdeki oyunculara örnek olacaktır.”

‘Örnek transfer’

“Özellikle öne oynayan futbolcular ülkemizde sevilir ve tutulur. İsmail’de olan en büyük özellik de bu. Trabzonspor Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ü kötü olan mali durumundan dolayı oynatmış ve Türk Futbolu çok büyük iki yetenek kazanmıştı. Umarım ki mali yapıların kötü olduğu yeni futbol düzeninde İsmail Yüksek transferi alt liglerdeki oyuncular adına iyi bir örnek olacaktır.”

5 senelik imza atmıştı

Fenerbahçe, İsmail Yüksek için Gölcükspor ile 500 bin TL bonservis bedeli, altyapıdan iki oyuncunun kiralanması ve Topuk Yaylası Tesisleri’nde iki dönem ücretsiz kamp karşılığında anlaşmaya varmıştı. Sarı- Lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 senelik sözleşme imzaladı. İsmail, sezon bittikten sonra takıma katılacak.