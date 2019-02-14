Yakın Savunma Eğitim Modülü onaylandı

Dünya Yakın Savunma Federasyonu’na bağlı Yakın Savunma Sistem Modülü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı.

Dünya Yakın Savunma Federasyonu, Yakın Savunma Sistemi’nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, Dünya Yakın Savunma Federasyonu’na (WDATF) bağlı Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) sistemi; bir veya birden fazla kişinin teçhizatlı (silahlı, bıçaklı, sopalı) veya teçhizatsız saldırılarına karşı, saldırgana zarar vermeden etkisiz hale getirebilmek için kurulduğu hatırlatılarak, "Tamamı ile yerli ve milli bir sistemdir. Teknik açıdan diğer hiçbir yakın savunma sistemine benzemeyen ve ‘Şiddetsiz Yakın Savunma’ sloganı ile yola çıkan Türkiye’nin ilk Kung-Fu hocası, Dünya Yakın Savunma Federasyon (WDATF) Başkanı ve sistem kurucusu Grand Master 10. Dan İbrahim Aktürk ve Başkan Vekili Sistem Kurucu Yardımcısı Grand Master 6. Dan Oğuzhan Aktürk’ün oluşturduğu bir sistemdir. Dünya genelinde seminerler vererek bir çok ülkede temsilciliği bulunan, Türkiye’de ise 1000’e yakın eğitmeni ve 10000’e yakın sporcusu bulunuyor. Onaylanmış olan yakın savunma eğitim modül programı ile resmi kurum ve kuruluşlara, ayrıca Türkiye’de bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çocuk Esirgeme Kurumları, Sevgi Evlerinde kalan kimsesiz çocuklara, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk, orta, lise öğrencilerine ve sivil halka ücretsiz olarak yakın savunma eğitimi veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından kabul görerek onaylanan modül programı Kişisel Gelişim ve Eğitim Başlığı altında 7 dereceden oluşmaktadır. Ülkemize kazandırmış olduğumuz sistemden dolayı ve diğer ülkelerde de Türk Yakın Savunma Sistemi denilerek ülkemizden bahsedilmesinin ve taktir edilmemizin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte Spor Bakanlığı ile görüşmeler yapılmıştır. Spor Bakanlığı'na bağlı resmi federasyon olmamız adına çalışmalarımız devam etmektedir ve yakın zamanda olumlu sonuç alacağımıza inancımız tamdır. Federasyon Başkanımız İbrahim Aktürk tarafından oluşturulan Yakın Savunma Sistemi'nin farklı kitlelere ulaşabilmesi ve dünya genelinde herkes tarafından kabul gören bir sistem haline gelmesi için yıllarını vererek hiç bıkmadan, tüm engellere rağmen inancını yitirmeden çalışması sonucunda modül programını açtırmıştır. Bir çok resmi makamlara ulaşarak sistemi hem anlatarak hem de eğitim seminerleri vererek kabul ettirmiştir" denildi.

"Benliği bırakalım, topluma faydalı olmaya çalışalım"

Avrupa’da bir çok farklı yakın savunma sistemlerinin bulunduğunun ifade edildiği açıklamanın devamı şöyle:

"Başkanımızın teknik olarak dünyada ilk olan sistemimizin polis, asker, özel güvenlik görevlileri yani kısaca kolluk kuvvetlerine çok faydası olacağına inandığı için eğitimler vermeyi planlamaktadır. Bu çalışmalar neticesinde de İstanbul Valiliği’nin onayı alınmıştır. Alınan onay ile kısa bir süre sonra İstanbul’da görev yapan Polis Memurları ve Emniyet mensubu tüm personele Yakın Savunma eğitimi verilecektir. İlerleyen zamanlarda Türkiye genelinde çalışmalar devam edecektir. Açılan ve açılacak olan modül programları sayesinde bu sistemi dünyaya tanıtmak daha da kolay olacaktır. İnanıyoruz ki bugüne kadar verdiğimiz emeğin Türk gençliğine çok faydası olacaktır. Türkiye genelinde yakın savunma alanında faaliyet gösteren bir çok kişi vardır. Bu arkadaşlara tavsiyede bulunmak istiyoruz. Diğer tüm sistemler (Kraw Maga, Systema v.b.) insan beden bütünlüğüne aykırı, yaralama ve ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu yüzden yakın savunma ile uğraşan tüm arkadaşlarımızı aynı çatı altında toplanmaya davet ediyoruz. Ben büyüğüm, sen büyüksün sevdasından vazgeçelim ve kurmuş olduğumuz sistemi hep beraber dünyaya duyuralım. Kötü alışkanlığı olan gençlerimizi bu durumdan kurtararak topluma kazandıralım. Benliği bırakalım, topluma faydalı olmaya çalışalım. Hep beraber başarı elde etmek en güzelidir.”

İHA