Mera Gülü ismiyle bilinen Yakı otu, Latince 'Herba Moxibustion' olarak isimlendiriliyor. 400 çeşidi bulunan Yakı otu, geniş kökleriyle çok yıllık bitkiler gurubunda bulunuyor. Yakı Otunun bir kısmı zehirli olabildiğinden, toplanma aşamasında dikkatli olunmalıdır. Uzman kişiler tarafından işlem yapılmalıdır. Bitkiden birçok form üretimi gerçekleştirilebiliyor.

Yakı otu nedir?

Genellikle kırmızı veya pembe renkli çiçeklere sahip olan Yakı Otu, günlük yaşamda vücuda önemli faydalar sağlayabiliyor. Kabızlık sorunu başta olmak üzere birçok rahatsızlık için tercih edilen bitkidir. Yakı Otu daha çok Kutsal Defne ve Mera Gülü olarak isimlendiriliyor.

Geçmişten bu yana kullanılan ve yüksek fayda sağlanan bitkiler arasında bulunduğundan, üzerinden bilimsel çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Uzmanlar tarafından tavsiye edildiğinde, rahatlıkla belirtilen biçimde kullanılabilir. Faydalarının tümü sağlanmak isteniyorsa, mutlaka uzmanlar tarafından belirtildiği biçimde tüketilmelidir.

Yakı otunun faydaları nelerdir?

Doğada hemen her yerde görülebilen Yakı Otu, insan sağlığı üzerinde mucizevi etkilere sahiptir. Faydaları dikkate alındığında, herkesin yararlanabileceği Yakı Otu uzman tavsiyesiyle kullanılmalıdır.

- Yakı Otunun en büyük özelliklerinden birisi kabızlık giderici özelliğidir. Kabızlık sorunu yaşayan bireylerde, idrarın yumuşamasını sağlayarak, bu sorunun tamamen ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.

- Aşırı yemek tüketiminden kaynaklanan hazımsızlık sorunları yaşanıyorsa, Yakı Otu tüketilebilir. Hazımsızlık sorunlarının genelinin de çözülebilmesi için Yakı Otu kullanılabilir ve sorun tamamen çözüme kavuşturulabilir.

- Spazm çözücü etkisinin yanında, iltihabı gideren özelliği de bulunuyor. Yakı Otu, vücudun herhangi bir tarafından meydana gelen iltihabın kurutulmasına yardımcı olur. Örneğin üst solunum yollarında iltihap, bağırsaklarda iltihap bunlar arasında yer alıyor.

- Şişkinlik ve yara gibi sorunların kalıcı olarak son bulmasına yardım eder. Yanık olması halinde lapa şekline getirilerek bölgeye sürülebilir. Yakı otu derinin kendini kısa sürede iyileştirmesine yardımcı olabilir.

- Yakının en önemli faydası, prostat büyümesini engelleyici faydasının olmasıdır. Bununla ilgili araştırmalar halen devam ediyor.

- Vücutta zehirli madde birikimi, sağlığı tehdit edici unsurlar arasındadır. Zehirli maddelerin dışarıya atılabilmesi için Yakı Otu kullanılabilir. Yenileyici etkisi vücudun iç bölümünde de etkilidir.

Yakı otu ne işe yarar?

Yakı otu kullanmak isteyenlerin en çok merak ettikleri ve uzmanlara sıklıkla yönelttikleri soru, bitkinin ne işe yaradığıdır. Yakı Otu, çok kullanımlı bitki olmasının yanında, insan sağlığını ciddi anlamda iyileştirici güce sahiptir. Yakı Otu ne işe yarar sorusunun yanıt şöyle.

Öksürük kesici özelliği bulunuyor

Yakı otunun önemli özelliğinden birisi, kuru öksürüğü yok edici özelliğinin bulunuyor olmasıdır. İçerisindeki maddeler boğazla temasa geçerek rahatlama sağlıyor. Bu sayede boğazda oluşan kaşıntı ve tahripler zaman içerisinde yok oluyor.

Astıma iyi geliyor

Yakı otunun önemli bir diğer faydası, astım gibi sağlık sorununa iyi geliyor olmasıdır. İleri derecede astım rahatsızlığı olanlar için de çözüm olma özelliği bulunan Yakı Otu, kullanımdan önce uzmanlarından bilgi alınmalıdır. Bilgi alındıktan sonra rahatlıkla kullanılabilir.

Yakı otu ne için kullanılır?

Yakı otu, insan sağlığının dışa doğru korunması için kullanılıyor. Dış etkenlerden korunma özelliği bulunan Yakı Otu, sıkıntıların çözümünde sıklıkla tercih ediliyor diyebiliriz.

Yakı otu kimyasal tıbbın alternatifi olarak kullanılıyor

Bilimsel gelişimler here geçen gün artıyor. Geçmişte bitkilerin kullanımı daha fazla olsa bile bitki aileleri üzerinde yapılan kapsamlı bilimsel çalışmalar ve faydalarının tespit edilmesi buraya doğru yönelmelerin olmasını sağladı. Bu bitki gurubunda bulunan bireylerden birisi Yakı Otu olarak karşımıza çıkıyor. Tıpta çözülemeyen bir duruma karşı, yardımcı olmak maksadıyla önerilebiliyor.

Yakı otu nasıl kullanılır?

1 bardak suyu cezveye koyduktan sonra kaynamaya bırakın. Kaynama noktasına ulaştığı anda içerisine 1 tatlı kaşığı Yakı Otu ekleyin ve ocağı söndürün. 8-10 dakika kadar demlemeye bırakın. Tüketime hazır hale gelecektir. Yakı Otu kullanımında dikkat edilmesi gereken, mutlaka uzman bilgisi alınarak tüketilmesidir. Bilgi eksikliği varsa veya nasıl kullanılacağına dair bilgi bulunmuyorsa, tüketiminden vazgeçilmelidir.



