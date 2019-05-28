Yahoo’nun kripto para borsası sonunda açılıyor

Taotao adındaki borsa, 30 Mayıs’ta açılacak. Borsanın resmi internet sitesine göre, ilk etapta Bitcoin ve Ether alınıp satılabilecek. Taotao, Web sitesinin yanı sıra bir mobil uygulama da sunacak.

Şirket ayrıca, ilgilenen kullanıcılar için Bitcoin ve Ether’e ek olarak XRP, Litecoin ve Bitcoin Cash’te kaldıraçlı işlem olanağı verecek.

Japonya Finansal Hizmetler Dairesi’ne (FSA) kayıtlı olan platformun yüzde 40’ı Z Corporation aracılığı ile Yahoo Japonya’nın mülkiyetinde. Kalan yüzde 60’lık pay ise CMD Lab Inc.’ye ait.

Son olarak borsada kullanıcılara Yahoo hesaplarıyla kolay kayıt ve giriş imkanı veriliyor.