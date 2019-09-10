Yağmur Taktaş bir anda spor ve mgazin gündeminin ilk sıralarına tırmandı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yağmur Taktaş'ın bu sıçrayışındaki en önemli neden ise Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor ile yaşandığı ileri sürülen temas. İddiaya göre Emre Mor, Yağmur Taktaş'a sosyal medya aracılığıyla ulaşıp mesaj gönderdi ancak eski model oralı olmadı. Bu gelişme sonrası da "Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı" türünden aramalar yapılıyor. Yağmur Taktaş'ın tanıtımı ve bilinmeyenleri içeğin devamında.

Yağmur Taktaş kimdir?

Yağmur Taktaş geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir moda programıyla ilk olarak Türk internet kullanıcılarının dikkatini çeken isimlerinden. Sonrasında sosyal medyayı çok aktif kullanarak ve imajında sürekli değişikliklere giderek dikkat toplamaya çalışan figürlerden. Çoğu sosyal medya kullanıcısının "fenomen" yakıştırmalarına da muhatap oluyor. Aslen adanalı ve 1996 doğumlu. Yağmur Taktaş'ın yaşının 23 olduğu basit bir hesaplamayla ortaya çıkıyor.

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Yağmur Taktaş'ın sevgilileri

Yağmur Taktaş 1996'da Adana'da dünyala geldikten sonra aynı şehirde Anadolu Lisesi okuyup. mezun oldu. Eğitim hayatına devam etmeyen Yağmur, modaya olan ilgisi nedeniyle moda programlarını yakından takip etti. Yağmur Taktaş'ın hobileri ise şöyle sıralanıyor: Alışveriş yapmak, yemek yemek, yemek yapmak, arkadaşlarıyla sosyal aktivitelerde bulunmak.

Yağmur yılın ara ara bölümlerinde fitnessa yoğunlaşır. Gözlükler ve şapkalar Yağmur’un vazgeçilmezleri arasında. Yumurtaya alerjisi var, asla yemiyor. Balık burcu. Ruh haline ve yerine göre giyinmeyi tercih ediyor.

Moda ve alışveriş bağımlısı. Dergi karıştırmak araştırmak ve bulmak tam ona göre. Yakın arkadaşlarının vazgeçilmezi.