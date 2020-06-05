Yağmur Sarıoğlu 7 ayda 13 kilo aldı

Futbolculuk hayatını sessiz sedasız noktalayan ve antrenörlük eğitimi alan Sabri Sarıoğlu, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

7 aylık hamile olan Yağmur Sarıoğlu çocukları Sarp ve Sare ile parktaydı. Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun üçüncü çocuklarına 7 aylık hamile olan eşi, pilot Yağmur Sarıoğlu önceki gün çocukları Sarp ve Sare ile Bebek Parkı’ndaydı.

Dadıyla birlikte çocuklarının başından hiç ayrılmadı. Bir yandan da işlerini telefonla organize etti. İki ay sonra doğum yapacak olan Yağmur Sarıoğlu şimdiye kadar 13 kilo almış.