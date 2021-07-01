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Yağız Suat Bolat, TECO Karacabey Belediyespor’da

Yağız Suat Bolat, TECO Karacabey Belediyespor’da

01 Temmuz 2021, Perşembe 16:10 Son Güncelleme:
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Yağız Suat Bolat, TECO Karacabey Belediyespor’da

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) – 2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Hacettepespor'dan orta saha oyuncusu Yağız Suat Bolat’ı kadrosuna kattı.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Yağız Suat Bolat ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, " Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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