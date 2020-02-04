Vücudu toksinlerden arındırarak yağ yakma işlemini hızlandırmak için evde detoks suyunun hazırlanması önerilmektedir. Vücuttaki yabancı maddelerin ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan detoks suyu, çeşitli meyve ve sebzelerden yapılabilmektedir. Birbirinden farklı içeriklere sahip olan detoks suyu, meyve ve sebzeden aldığı aroma ile son derece lezzetlidir. Meyve veya sebze içine doğrandığı gibi doğrudan da atılabilmektedir.

Detoks suyu nedir?

Zararlı yağların parçalanmasında yardımcı olan detoks suyu, insanların kendilerini daha iyi hissetmesini sağlamaktadır. Damak zevkine uygun detoks suyu hazırlanabildiği için detoks suyu hazırlama süreci kişiden kişiye göre değişmektedir. Meyve ve sebze kullanımından sonra baharat da eklenebilmektedir. Detoks suyunda kullanılacak olan suyun oda sıcaklığında birkaç saat bulunması gerekmektedir.

Yağ yakımında detoks suyu işe yarar mı?

Çeşitli farklı etkilere sahip olan detoks suyu, yağ yakma konusunda kesin sonuç vermektedir. Taze meyve ve sebzeler ile hazırlanan detoks suyu, vücut yağlarından kurtulma hususunda yardımcı olmaktadır. Etkili bir diyet listesinin içinde mutlaka detoks suyu bulunmaktadır. Detoks suyunun tadı lezzetli olduğundan, içerken herhangi bir problem yaşanmamaktadır.

Yağ yakıcı detoks suyu nasıl yapılır?

Vücutta meydana gelen sebepsiz baş ağrıları ve yorgunluğun sebebi toksinlerdir. Toksinlerin vücuttan atılmasında büyük pay sahibi olan detoks suyu için taze veya dondurulmuş sebze ve meyveler kulanılmalıdır. Detoks suyunda kullanılacak olan su kaynar veya soğuk olmamalı, oda sıcaklığında bekletilmelidir.

Detoks suyunda kullanılacak olan sebze ve meyveler iyice yıkanır ve tüm malzemeler sürahiye koyulur. Kapağı kapatılan sürahi, en az 4 saat beklemelidir. Geceden sabaha sürahiye meyve ve sebzeler yıkandıktan sonra koyulup bekletilmesi önerilmektedir. İsteğe bağlı olarak nane gibi baharatlar kullanılabilmektedir. Bir gün boyunca hazırlanan detoks suyu belirli aralıklar ile tüketilmelidir.

Detoks suyu hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

Son zamanlarda popülerlik kazanan detoks suyunu, herkes evinde rahatlıkla yapabilmektedir. Detoks suyunda kullanılacak olan sürahi veya şişe cam olmalı ve iyice temizlenmelidir. Detoks suyunda kullanılacak olan tüm sebze ve meyvelerin iyice temizlenmesine önem gösterilmelidir. Hazırlanan detoks suyu ne kadar buzdolabında beklerse, o kadar lezzetli olmaktadır.

Detoks suyunu içmek için en uygun zaman

Detoks suyu günün herhangi bir zaman diliminde içilmesi mümkünse de sabah aç karna içilmesi daha faydalıdır. Sabah aç karna içilen detoks suyu, toksinlerin daha hızlı bir şekilde vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Sabah uyanır uyanmaz detoks suyunu içmek istemeyenler için yemek yenmeden yarım saat önce içilmesi önerilmektedir.

Detoks suyunun yemek yemeden yarım saat önce içilmesinin nedeni, mideyi sindirime hazırlayacak olmasıdır. Detoks suyunun içerisindeki besinler suyun içimini lezzetlendirirken, aynı zamanda da suyun içeriğini zenginleştirmektedir. Detoks suyunun içilmesi ile birlikte su tüketimi artmakta ve yağların yakımı hızlanmaktadır. Limon, salatalık, nane detoks suyunun yanı sıra karpuz ve nane detoks suyu da çok sevilmektedir.

Detoks suyu hakkında bilinmesi gereken gerçekler

Detoks suyu kilo kontrolünün sağlanmasında her zaman en büyük yardımcıdır. İdrar yollarından dolayı yaşanan hastalıkların engellenmesinde detoks suyu büyük pay sahibidir. Genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yapan detoks suyunun tüketilmesi her yaştan kişilere önerilmektedir. Lezzetli olan detoks suyunu içenler, psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissetmektedir.

Su içme alışkanlığı kazanmamış olanlar için detoks suyu iyi bir yardımcıdır. Modern ve alternatif tıpta detoks suyunun faydaları kabul edilmektedir. Atılamayan ve yavaş yavaş alınan toksinlerin ortadan kaldırılabilmesi için detoks suyu en verimli yoldur. Aşırı tatlı isteğini dengelemek isteyenler, detoks suyu içmelidir. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için detoks suyunun metabolizmayı hızlandırıcı etkisinden faydalanmakta yarar vardır.