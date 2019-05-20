Yacine Brahimi veda etti! Bedavaya transfer olacak...

Porto ile olan sözleşmesi sona eren ve adı uzun bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle birlikte anılan Yacine Brahimi, hafta sonunda kendi sahalarında Sporting Lizbon'u 2-1 yendikleri mücadelenin ardından takım arkadaşlarına ve taraftara veda etti. Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada ikinci yarıda oyuna giren Cezayirli yıldız, maç sonrası ailesi ve arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Öte yandan O Jogo gazetesi de Premier Lig kulüplerinin de yakından ilgilendiği 29 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki cumartesi Sporting Lizbon ile oynanacak Portekiz Süper Kupası finalinin ardından yapılacağını duyurdu. Brahimi, bu sezon takımıyla çıktığı 48 maçta 13 kez fileleri havalandırırken 9 da asist kaydetmişti. Oyuncuyu transfer eden kulüp, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



