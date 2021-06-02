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Yabancı sayısı kaç oldu? 4 büyüklerde kaç yabancı oyuncu var?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin 2021-2022 sezonunda kadroda en fazla 14, aynı anda sahada en fazla 8 yabancı futbolcu oynatabileceğini açıkladı. Kademelİ olarak düşecek sayı sonrası en çok merak edilen konulardan birisi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un güncel yabancı oyuncu sayıları...

02 Haziran 2021, Çarşamba 18:43 Son Güncelleme:
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Yabancı sayısı kaç oldu? 4 büyüklerde kaç yabancı oyuncu var?

Süper Lig kulüpleri için 2021-2022 sezonunda yabancı oyuncu kontenjanında kadroda en fazla 14, aynı anda sahada en fazla 8 futbolcuya izin verilecek. Kademeli olarak düşürülecek yabancı sayısı, 2022-2023'te 7+5, 2023-2024'te 6+4 olacak. Peki, Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor'da kaç yabancı oyuncu var? İşte detaylar...

Fenerbahçe (15):

Szalai, Tisserand, Lemos, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Thiam, Perotti, Samuel, Samatta, Valencia, Zajc, Zanka, Frey

(Papiss Cisse'nin sözleşmesi sona erdi.)

Galatasaray (13):

Muslera, Marcao, Luyindama, Donk, Ozornwafor, Yedlin, Omar, Babel, Feghouli, Mohamed, Falcao, (Onyekuru'nun opsiyon süresi henüz sona ermedi), Diagne

(Donk, Linnes, Gedson, Etebo'nun sözleşmeleri sona erdi.)

Trabzonspor (10): Vitor Hugo, Edgar, Flavio, Trondsen, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny, Diabate, Campi, Bakasetas

(Baker, Marlon, Hosseini, Afobe'nin sözleşmeleri sona erdi)

Beşiktaş (9): Vida, Welinton, N'Sakala, Douglas, Josef, Ljajic, Larin, N'Koudou, Hasic

(Montero, Rosier, Atiba, Mensah, Ghezzal ve Aboubakar'ın sözleşmeleri sona erdi)


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