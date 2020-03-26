Ya yabancılar giderse! İşte en iyi yerliler..

Süper Lig maçlarının corona virüsü salgını nedeniyle ertelenmesi ve geleceğinin belirsiz olması akıllara yabancı oyuncuların durumunu düşündürüyor. Basketbol liginde olduğu gibi yabancı isimler takımdan ayrılırsa lig başladığı zaman yerli oyuncuları iyi olan takımlar ön plana çıkabilir.

Sivasspor bu sezon en çok yerli oyuncu kullanan takım

Süper Lig'de bu sezon yerli oyunculara en çok süre veren takım toplam sürenin %53,3 oranında yerliye forma şansı veren Sivasspor oldu. Rıza Çalımbay bu alanda yani yerli yabancı dengesinde yerli oranı yüksek tek antrenör oldu. Fenerbahçe ikinci sırada, Antalyaspor ve Göztepe ise hemen ardından sıralandı. En az yerli oyuncuya süre veren takım ise %19,3 oran ile Galatasaray oldu.

Sivasspor %53,3

Fenerbahçe %43,1

Antalyaspor %39,4

Göztepe %39,1

Konyaspor %35,8

Kasımpaşa %34,0

MKE Ankaragücü %33,7

Beşiktaş JK %32,0

Trabzonspor %32,0

Kayserispor %31,8

Denizlispor %31,5

Gaziantep FK %30,1

Gençlerbirliği %28,3

Başakşehir %27,8

Y.Malatyaspor %26,2

Çaykur Rizespor %24,4

Alanyaspor %20,1

Galatasaray %19,3





Süper Lig'de bu sezon en başarılı yerli oyuncular

Burak Yılmaz (11 gol - 3 asist)

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz geride kalan dönemde 11 gol attı ve ligin en golcü yerli oyuncusu oldu. Burak Yılmaz ayrıca 3 asist yapıp toplamda 14 gol katkısı yaptı.

Emre Kılınç (7 gol - 5 asist)

Sivasspor'un başarılı oyuncusu Emre Kılınç, 7 gol atarken arkadaşlarına 5 gol pası verdi ve bu alanda en başarılı isimler arasında yer aldı.

Ömer Bayram (1 gol - 10 asist)

Galatasaray'ın bu sezon göze en çok çarpan oyuncusu Ömer Bayram oldu. Zaman zaman orta saha, zaman zaman sol bek oynayan Ömer Bayram 1 gol atarken 10 asist yaptı ve ciddi katkı verdi.

Caner Erkin (2 gol - 9 asist)

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Caner Erkin bu sezon gol konusunda ciddi katkı verdi. Caner Erkin 2 gol atarken 9 asist yaptı ve toplamda 11 gol katkısı ile önemli bir performans gösterdi.

Serdar Gürler (6 gol - 5 asist)

Göztepe'nin bu sezon gole en çok katkı yapan oyuncusu Serdar Gürler oldu. Başarılı oyuncu attığı 6 golün yanında 5 asist yaptı ve 11 gol katkısı yaptı.

Mert Hakan Yandaş (6 gol - 3 asist)

Ligin en gözde oyuncuları arasında yer alan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'un bir başka önemli yerli oyuncusu oldu. Mert Hakan Yandaş, 6 gol atmasının yanında 3 gol pası verdi toplamda 9 gol katkısı ile oynadı. 25 maçta oynayan Mert Hakan'ın maç başına 2,2 şut ortalaması var.

Hakan Arslan (7 gol - 2 asist)

Sivasspor'un bir başka önemli oyuncusu Hakan Arslan attığı 7 golün yanında 2 asist yaparken aynı zamanda 25 maçta oynadı ve istikrarlı grafiğini sürdürdü. Hakan Arslan %79 isabetli pas ve 3,3 hava topu kazanma oranı ile ön palan çıktı.

Soner Aydoğdu (3 gol - 7 asist)

Göztepe'nin bu sezon bir başka önemli oyuncusu Soner Aydoğdu oldu. Merkez orta saha oyuncusu takımı yönetmesinin yanında 3 gol 7 asist ile toplam 10 gol katkısı yaptı.

Ozan Tufan (3 gol - 5 asist)

Fenerbahçe'nin bu sezon değişmez oyuncuları arasında yer alan ve yeniden A Milli Takım'a kadar yükselen Ozan Tufan, birçok bölgede görev yapmasının dışında 3 gol atıp 5 asist yaptı ve 8 gol katkısı ile oynadı.

Adem Büyük (6 gol)

Galatasaray'ın bu sezon gole en çok katkı yapan oyuncularında biri Adem Büyük oldu. Falcao'nun yokluğunda takımın gol yükünü çeken Adem Büyük, toplamda 6 gol katkısı yaptı.

İrfan Can Kahveci (4 gol - 2 asist)

Başakşehir'in aynı zamanda A Milli Takım'ın önemli oyuncularından İrfan Can Kahveci, 4 gol - 2 asist ile oynadığı Süper Lig maçları dışında Avrupa Ligi mücadelelerinde de 2 gol atıp kalitesini gösterdi.

Uğurcan Çakır (25 maç %76 kurtarış)

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, geride kalan dönemde 25 lig maçına çıkarken %76 kurtarış yüzdesi ve kritik maçlarda gösterdiği performans ile ön plana çıktı.

Mert Günok (26 maç %76 kurtarış)

Hem Başakşehir hem de A Milli Takım kalesini koruyan Mert Günok, geride kalan 26 haftada tüm maçlarda 90 dakika sahada kalırken %76 kurtarış yüzdesi ve önemli kurtarışları yanında yaptığı gol pasları ile öne çıktı.









fanatik.com.tr / Tolga Kuru















