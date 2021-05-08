Ya Sivasspor ya Başakşehir!

Beşiktaş 'ın hem ligi hem de kupayı alması durumunda 5. olacak ekibin Avrupa'ya gidecek olması ilk 4'ün ardında kalan takımların iştahını kabartıyor... Geçen sezon Avrupa biletini kapan Sivasspor bu sezon da bu hedefe en yakın ekip. Son 16 maçında mağlubiyet yüzü görmeyerek müthiş bir form yakalayan ve 5. sıraya yükselen Kırmızı-Beyazlılar son şampiyon Başakşehir'i de yenerek yoluna emin adımlarla devam etmeyi amaçlıyor.

İkisinin de hedefi var

Seri galibiyetler alarak az da olsa rahatlayan İstanbul ekibi ise düşme riskini en aza indirmek adına puan ya da puanlar almak zorunda. Hedefi olan iki takımın kapışmasının kıran kırana geçmesi bekleniyor.