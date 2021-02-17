XFlow Esports Türk espor arenasında yer alacak

Bilge Siber Güvenlik Teknolojileri'nden kazanç alan XFlow Esports, Türk espor karşılaşmalarında da yerini alacağını açıkladı. Twitter üzerinden bir paylaşım yapan resmi hesap, CS:GO ve Valorant için yeni bir takım ayarışı içinde olan takım, heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Yeni bir takım

Takım içinde yapacakları projeler ileilgilide bilgi veren XFlow Esports, ilk olarak oyuncular ile ilgili ilişkilerin çok üst düzey konuma getirilmesini ve oyunculara anlayışlı olacaklarını söyledi. Sporcularının uzman psikologlar eşliğinde çalışmalar yapacağını ve takım ruhu konusunda önemli adımlar atarak kişisel gelişimleri en iyi şekilde yürütmek için antremanlar düzenleneceğini açıkladı. Bunun yanı sıra klubün içinde yer alan oyuncuların eğitim öğretimleri takip edilerek espor kariyeri olarakda rehberlerlik hizmeti verileceğini sözlerine ekledi.

''Öncelikle herkese merhabalar. XFlow Esports olarak Türk espor arenasına adım attığımızdan dolayı fazlasıyla heyecanlı ve mutluyuz. Birincil hedefimiz oyuncularımız ile yürüttüğümüz ilişkilerimiz ile Türkiye standartları üzerinde bir konuma ve oyuncu dostu bir yönetime sahip olmaktır. Türk espor arenasında daha önce yapılmamış kapsamda uzman sporcu psikologları eşliğinde mental çalışmalar, takım ruhunu ve kişisel gelişimi bir arada yürütmek üzere hedef ve antrenmanlar ile farklılaşacak olan XFlow Esports, kulübümüzün bünyesinde her oyuncumuzun eğitim ve öğretim hayatlarını takip edip oyuncunun hayatına daha olumlu bir espor kariyeri çizilmesi için rehberlik kadrosu da bulundurmaktadır. Ayrıca Barış Hızır tarafından kurulan kulübümüz etik kuralları, kulüp oyuncularına özenli yaklaşımı ile marka vizyonu örtüşen Bilge Siber Güvenlik Teknolojileri tarafından ilk yatırımını almıştır. Genel menajerimiz Emir Yasin Yılmaz tarafından başlatılan çalışmalar ile de şuanda CS:GO ve VALORANT oyunları içerisinde takım oluşturma aşamalarındayız. Bizlere şimdiden destek olan herkese teşekkürlerimiz sunarız En kısa sürede farklı gelişmelerle karşınızda olacağız.''