xDrive Bayraktar’la oyunun kahramanı sen ol!

Türkiye’nin oyun sektöründeki yerli markası xDrive, Türkiye’nin ilk, dünyanın ikinci yerli oyun ve iş istasyonu Bayraktar’ı tanıttı. xDrive Bayraktar, Oyun ve İş İstasyonu ülkemizde ilk kez xDrive İzmir ve xDrive İstanbul Deneyim Merkezleri’nde oyunseverlerle buluşacak.

Türk mühendisleri ve ürün tasarımcıları tarafından geliştirilen, uzun süreler bilgisayar başında kalan kişiler için gerekli tüm parça ve donanımları barındırmasıyla adeta bir yaşam kabini olan Bayraktar, birçok fonksiyonu da içinde barındırıyor. İsteğe görev üç adet kavisli ekran takılarak panoramik görüntü imkanı sunan koltuğun masaj özelliği de bulunuyor.

Türkiye’de oyun Sektörüne ve e-spor’un gelişmesine destek olan ilk ve tek oyuncu koltuk markası xDrive, ‘Oyunun kahramanı sen ol!’ sloganıyla herkese bilgisayar başında eşsiz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.