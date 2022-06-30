Xbox ücretsiz oyun vermeye devam ediyor

Xbox, önümüzdeki Temmuz ayında Xbox Live Gold aboneleri için 4 ücretsiz oyun vereceğini açıkladı. Açıklanan yapımlara baktığımızdaysa sırasıyla Beasts of Maravilla Island, Relicta, Thrillville: Off the Rails ve Torchlight olduğunu görüyoruz.

Yapımların değerine baktığımızda yurt dışında 54.96 dolar (900TL) olduğunu fakat Steam Türkiye’de fiyatlarının sırasıyla 18.50 TL, 88.99 TL, 18.50 TL ve 24 TL, yani toplamda 149.99 TL olduğunu görüyoruz. Ayrıca şu anda yaz indirimleri devam ettiği için yüzde 80’e varan indirimlerle 48,28 TL’ye alınabiliyor.

Buna ek olarak Xbox, PC ve Game Pass tarafı da dahil önümüzdeki 12 ay içerisinde gelecek tüm oyunları da açıklandı. Bu doğrultuda, bu yıl içerisinde 25 oyun gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki yılın ilk 6 ayında ise 25 oyun daha gelecek.

2022 içerisinde çıkacak oyunlar

Naraka: Bladepoint – Game Pass

The Elder Scrolls Online: High Isle

As Dusk Falls – Game Pass

Forza Horizon 5: Hot Wheels

Somerville – Game Pass

A Plague Tale: Requiem- Game Pass

Valheim – Game Pass

Warhammer 40,000: Darktide – Game Pass

Grounded – Game Pass

Fallout 76 Expeditions: The Pitt – Game Pass

Overwatch 2

High on Life – Game Pass

Scorn – Game Pass

Atomic Heart – Game Pass

Gotham Knights

Gunfire Reborn – Game Pass

Persona 5 Royal – Game Pass

Call Of Duty: Modern Warfare II

Pentiment – Game Pass

Halo Infinite Season 3 – Game Pass

Microsoft Flight Simulater 40th Anniversary Edition – Game Pass

Hogwarts Legacy

Party Animals – Game Pass

Slime Rancher 2 – Game Pass

The Callisto Protocol

Kaynak: shiftdelete