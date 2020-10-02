Xbox Series X ve S için ön siparişler açıldı! İşte fiyatı...
Microsoft’un ünlü oyun konsolu Xbox; Xbox Series X ve Xbox Series S modelleriyle oyunseverlere daha önce yaşamadıkları düzeyde bir performans sunmayı vadediyor. 2 Ekim itibarıyla web mağazalarında ön siparişe açılan Xbox Series X ve S; arttırılmış yükleme hızı, iyileştirilmiş görselleri ve detayların ön plana çıktığı net ve gerçekçi karakterleriyle dikkat çekiyor. Akıllı teslimat özelliği sayesinde, kullanıcılar oyunu bir kez satın aldığında, hangi konsolda oynarsa oynasın, o konsol için her zaman kullanılabilen en iyi sürümü elde etmiş oluyor.
Microsoft’un yeni nesil oyun konsolları “Xbox Series X” ve “Xbox Series S” modelleri için ön siparişler 2 Ekim itibarıyla alınmaya başlandı. Oyunseverler, Xbox Series X için 9299 TL, Xbox Series S içinse 5399 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatlarıyla Xbox konsollarının ön siparişini web mağazalarından verebilecekler.
Gerçekçi oyun deneyimi ve 120 FPS’ye kadar akıcılık sunan Xbox Series X ve S,Yüksek Dinamik Aralığı ve Xbox Hız Mimarisi ile bugüne kadar geliştirilmiş en hızlı ve en güçlü Xbox konsollar olma özelliğine sahipler. Xbox Series X ve S için optimize edilen oyunlar; yüksek hızda yükleme özelliği ve iyileştirilmiş görselleriyle fark yaratıyor. Söz konusu oyunların arasında Xbox Series X ve S geliştirme ortamlarında geliştirilmiş oyunların yanı sıra, daha önce piyasaya sürülmüş, ancak Xbox Series X ve S için özel olarak yeniden tasarlanmış oyunlar da yer alıyor.
Akıllı teslimat özelliği sayesinde, kullanıcılar oyunu bir kez satın aldığında, hangi konsolda oynarsa oynasın, o konsol için her zaman kullanılabilen en iyi sürümü elde etmiş oluyor. Üstelik Microsoft’un popüler oyun üyelik servisi olan Xbox Game Pass sayesinde kullanıcılar Xbox Series X ve S’te 100’ün üzerinde güncel oyunu aylık düşük bir ücret karşılığında oynama şansı bulacaklar. Yeni nesil Xbox konsolların 10 Kasım itibarıyla piyasada olması bekleniyor.