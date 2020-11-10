Xbox Series X ve S, bugün satışta

Microsoft’un merakla beklenen oyun konsolları Xbox Series X ve S, 10 Kasım 2020 itibarıyla teknoloji marketlerde ve web mağazalarında satışa sunuldu. Forza Horizon 4, Assassins Creed: Valhall, Dirt 5 dahil ilk etapta yeni nesle göre optimize edilmiş toplam 30 oyun konsollarla birlikte görücüye çıkacak. Xbox Series X veya Xbox Series S konsollarından herhangi birini satın alanlar, aylık 29.99 TL gibi düşük bir ücret karşılığında Game Pass üyeliğinin ayrıcalıklarından da faydalanabilecek. Dünyada 15 milyon abone sayısını geçen Game Pass, PC’de ve konsolda 100’ün üzerinde oyunu oyuncularla buluşturacak.

Türkiye’deki oyunseverlerin uzun zamandır heyecanla beklediği Xbox Series X ve Xbox Series S, tavsiye edilen 8299 TL / 5399 TL’lik satış fiyatlarıyla bugün teknoloji marketlerde ve web mağazalarında satışa sunuldu. İlk etapta toplam 30 oyunun Xbox Series X|S ailesine göre optimize edilmiş yeni nesil versiyonları en yüksek görsel ve performans kalitesiyle erişime açılacak. Xbox Series X veya Xbox Series S konsollarından herhangi birini satın alanlar, aylık 29.99 TL gibi düşük bir ücret karşılığında Game Pass üyeliğinin ayrıcalıklarından da faydalanabilecek. Optimize edilmiş oyunların çoğu Xbox Game Pass ile ulaşılabilir olacak ve oyun kütüphanesi sürekli güncel tutulacak. Microsoft’un Xbox Game Studios çatısı altında sahip olduğu 23 farklı oyun stüdyosunun çıkaracağı tüm oyunlar, yayımlandıkları gün hem PC hem de Xbox için Game Pass’e eklenecekler. Söz konusu oyunlar arasında HALO Infinite, State of Decay 3, Yeni Forza Motorsport ve Fable 4 gibi oyunseverlerin gözde oyunları da yer alıyor.

Şimdiye kadarki en güçlü oyun konsolu: Xbox Series X

Xbox Series X, şimdiye kadarki en güçlü oyun konsolu olma özelliğine sahip. Hem performans açısından hem hız ve geriye dönük uyumluluk açısından çığır açacak bir teknolojiyle donatılmış yeni nesil Xbox Series X, Xbox One'ın 4 katından fazla işlemci gücü sunuyor. AMD'nin Zen 2 ve RDNA 2 mimarileriyle birlikte çalışan 12 teraflopluk işleme gücü ve DirectX ray tracing ile eşsiz bir performansın yanı sıra gerçekçi aydınlatma, gölge ve doğru yansımalar sunan konsol, gerçek ultra HD 4K ve 8K'ya kadar görsel deneyim; ayrıca hızlı yükleme süreleriyle de oyunseverlere kusursuz bir oyun deneyimi vadediyor.

En küçük boyut, en uygun fiyat: Xbox Series S

Geriye Dönük Uyumluluk, Xbox Velocity Mimarisi, Akıllı Teslimat ve oyunlarda 120 FPS kare hızına kadar çıkabilme kabiliyeti gibi Xbox Series X ile sunulan yeniliklerin çoğu Xbox Series S'te de bulunuyor. Dijital oyuncular için disksiz; sadece online ortamda erişilebilen oyunlar için tasarlanan Xbox Series S, yeni nesil hız ve performans sunuyor. Bugüne dek üretilmiş en küçük Xbox konsolu olan Xbox Series S, Türkiye’ye özel 5399 TL’lik fiyatıyla da dikkat çekiyor.