Xbox Series X logosu beklenenden farklı olabilir

Konsol piyasası, uzun süredir olmadığı kadar hareketli. Bir taraftan Sony PS5 için kolları sıvarken, Microsoft‘da yeni nesil Xbox için durmadan çalışmaya devam ediyor.

Xbox Series X logosu nasıl olacak?

Pandemi nedeniyle bütün dünyada sektörler durmuş gibi görünse de, hem Sony hem de Microsoft yeni nesil konsolları için son hızla çalışmaya devam ediyor.

Microsoft Xbox One ile PS4 karşısında elde ettiği başarıyı Series X ile devam ettirmenin peşinde. Şimdiye kadar tahmin edilen yeni konsol görsellerinde, Xbox One‘dan tanıyıp bildiğimiz Xbox logosu kullanılıyordu.

Ancak yeni ortaya çıkan bir patent belgesinde Series X için tahminlerden çok daha farklı bir logo tasarlanmış görünüyor.

Yeni logo, daha minimalist bir şekilde tasarlanmış. Series X tasarımı resmi kaynaklardan doğrulanmış olmasa da, daha köşeli, basit ve minimalist bir tasarımda olacak gibi.

Series X logosu da tam olarak bu tasarıma uygun olarak tasarlanmış gibi görünüyor. Parçalı bir X simgesi ve yanında yer alan Series yazısını bu formla birlikte düşündüğünüzde çok uyumlu olduğu gözlerden kaçmıyor.

Tabii ki şu an için logonun resmi kaynaklardan doğrulanmadığını da hatırlatmak isteriz. Buna karşın Series X hem özellikleri hem de yeni tasarımıyla konsol dünyasında Play Station 5‘in işini çok zorlaştıracağa benziyor.