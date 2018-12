Xbox One 40 milyonu devirdi!

Microsoft'un verilerini analiz eden VGChartz, oyun konsolu satışlarıyla ilgili güncel rakamları dünyayla paylaştı. Buna göre 17 Kasım itibarıyla konsolun toplam 40.020.713 adet sattığını açıkladı. Rakamlara Xbox One, Xbox One S ve Xbox One X dahil. Bu satışların büyük kısmı ABD sınırları içinde yapılırken, Avrupa'da 10 milyondan fazla Xbox One satılmış durumda.

Diğer yandan VGChartz, Xbox One tarihinin en çok satan oyunlarını da açıkladı. Grand Theft Auto V, tam 8.31 milyon adetlik satışla listenin en başında yer alıyor. 2,3 ve 4. sıralar ise Call of Duty serisinin oyunlarına ait. Beşinci sırada da 5.21 milyonluk satış rakamıyla Battlefield 1 bulunuyor.

İŞTE EN ÇOK SATAN XBOX OYUNLARI

Grand Theft Auto V

Call of Duty: Black Ops 3

Call of Duty: WWII

Call of Duty: Advanced Warfare

Battlefield 1

Fallout 4

Halo 5: Guardians

MineCraft

Call of Duty: Infinite Warfare

Star Wars Battlefront (2015)

Forza Horizon 3

FIFA 17

Gears of War: Ultimate Edition

Assassin's Creed: Unity

Halo: The Master Chief Collection

Destiny

Gears of War 4

FIFA 16

FIFA 18

Titanfall